25 de septiembre de 2026 Inicio
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Habrá cortes en un puente y dos avenidas de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana

El cierre parcial comenzará este viernes a las 22 y se extenderá hasta el lunes a las 23.30 por obras de ampliación vial.

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Los cortes serán hasta el lunes 23.30.

Los cortes serán hasta el lunes 23.30.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y Autopistas Urbanas SA (AUSA) informaron que el puente Labruna, ubicado en el límite entre Belgrano y Núñez, sufrirá un cierre parcial a partir de este viernes a las 22.

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Según indicaron, a interrupción se mantendrá hasta las 23:30 del lunes con el objetivo de avanzar en las tareas de hormigonado de las nuevas rampas de acceso e infraestructura vial.

La afectación principal alcanzará a la mano que conecta la colectora de la avenida Cantilo con las avenidas Udaondo, Figueroa Alcorta y Del Libertador.

Corte Puente Labruna: desvíos y esquema de cortes durante el fin de semana

Para mitigar el impacto en la circulación, se dispuso el siguiente operativo de tránsito:

  • Ruta alternativa: Los vehículos que transiten por la colectora de Cantilo con dirección al norte deberán continuar hasta el enlace con la avenida Del Libertador situado debajo de la avenida General Paz. Este mismo trayecto será utilizado por la línea 28 de colectivos.

  • Restricciones parciales en Cantilo y Lugones (Sábado):

    • 08:00 a 10:30: Restricción de los tres carriles derechos en la avenida Cantilo.

    • 10:30 a 11:30: Restricción de los dos carriles izquierdos en la avenida Cantilo.

    • 11:30 a 13:30: Restricción de los tres carriles izquierdos en la avenida Lugones.

    • 13:30 a 15:30: Restricción de los dos carriles derechos en la avenida Lugones.

Accesos garantizados y detalles de la nueva infraestructura

Las autoridades confirmaron que los trabajos no afectarán la circulación del tramo habilitado que une Campos Salles con Lugones y Cantilo. Asimismo, la pasarela peatonal, el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte y la rotonda de la colectora de Cantilo que da acceso a predios académicos y clubes de la zona permanecerán operativos durante todo el fin de semana.

La obra de ampliación busca llevar la capacidad del viaducto de uno a dos carriles por sentido de circulación. Tras reconfigurar la traza original hacia Udaondo y construir una rama paralela hacia Cantilo, el proyecto pretende agilizar el flujo vehicular en un nodo clave que conecta puntos de alta concurrencia como el estadio Monumental, Ciudad Universitaria, el Parque de Innovación, el Cenard y la Reserva Ecológica Norte.

El plan de remodelación urbana incluye además una pasarela peatonal de 4 metros de ancho, una bicisenda segregada de 2,40 metros y la creación de nuevos espacios verdes con áreas recreativas, gastronómicas y un anfiteatro en las inmediaciones del Parque de Innovación.

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