El último gran amor de Oscar González Oro: quién era Bruno Federico

El locutor, quien falleció este viernes, presentó a su pareja de aquel entonces a través de las redes sociales. Quién era el joven y las últimas fotos que se tomaron juntos.

Tras el fallecimiento de Oscar González Oro a los 74 años, el recuerdo de sus relaciones afectivas vuelve a ocupar un lugar central en el repaso de su vida privada y mediática.

A lo largo de sus extensos años de trayectoria en los medios de comunicación, Oscar mantuvo distintos romances que, con el tiempo, terminaron tomando estado público. En una de sus últimas relaciones, f ue el propio conductor quien decidió confirmar que había vuelto a apostar al amor.

En diciembre de 2021, Oro compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a un joven uruguayo que aparecía cada vez con mayor frecuencia en sus publicaciones. Las fotos despertaron la curiosidad de sus seguidores, que comenzaron a preguntarle quién era el hombre que lo acompañaba.

“Pareja”, respondió el conductor ante la consulta de uno de los usuarios. En otro comentario, cuando volvieron a preguntarle por la identidad del joven que ocupaba gran parte de sus publicaciones, fue todavía más afectuoso: “Amorcito” , escribió.

Bruno Federico era uruguayo y tenía 30 años menos que el periodista, quien tenía 70 años cuando decidió hacer pública la relación. El romance se conoció después de que Oro atravesara la ruptura de una relación anterior en 2021 y comenzará una nueva etapa sentimental.

Los grandes amores del Negro Oro

Si bien, durante su carrera eligió mantener su intimidad lejos de los medios, Oscar González Oro también vivió importantes historias de amor. En su juventud estuvo casado con Estela, la madre de su hijo Agustín. Años después, el propio conductor recordó aquella relación con cariño y reconoció que la llegada de un hijo poco después del casamiento cambió por completo la dinámica de la pareja.

Con el paso de los años, Oro comenzó a vivir sus relaciones con hombres con mayor libertad. Una de ellas fue con Sergio, con quien llegó a convivir. El conductor contó que fueron sus propios hijos quienes, al darse cuenta de la relación, lo impulsaron a no esconder una parte de su vida que hasta entonces había mantenido en reserva. "Ellos(mis hijos) me sacaron del closet", dijo durante una entrevista.

Captura: Internet

Sin embargo, uno de sus romances más conocidos fue con el uruguayo Pablo “Tato” Cabrera. Después de más de dos años juntos, Oro decidió presentar públicamente a su pareja en 2016. La relación atravesó diferentes crisis, separaciones y reconciliaciones hasta que finalmente llegó a su fin en 2018.

Tiempo después volvió a apostar al amor junto al actor y productor Mauro Javier Francisco, a quien llamaba cariñosamente “Panchito” o “Pancho”. La relación comenzó hacia fines de 2018 y tenían planes de comprometerse. Se separaron un año después.