Confirmado: habrá nueva película de Saw y regresará James Wan La saga Saw continuará con una nueva película dirigida por Mike P. Nelson, marcando el retorno de James Wan a la producción creativa tras el éxito de Saw X. Agregar C5N en









SAW regresará con su undécima película y Mike P. Nelson será el director. Redes sociales

Los fanáticos del cine de terror gore recibieron la noticia de que la franquicia Saw, realizadora de El juego del miedo, regresará a la pantalla grande con un nuevo proyecto. Después de la repercusión de Saw X y la posterior cancelación que iba a ser la onceava parte, la productora Lionsgate decidió reactivar la saga.

La otra novedad es el regreso de James Wan, el creador original del universo de Jigsaw y responsable de franquicias exitosas como El Conjuro e Insidious. Wan volverá a involucrarse activamente en la faceta creativa de la producción junto a su sello Blumhouse-Atomic Monster y al reconocido productor Jason Blum, marcando el retorno del cineasta al universo que lo lanzó a la fama en 2004.

El largometraje ya tiene su equipo principal confirmado, según reveló The Hollywood Reporter: la dirección estará a cargo de Mike P. Nelson, conocido por estar al frente de películas del género como Wrong Turn: Sendero al infierno y Noche de paz, noche de horror. El guión será escrito por la dupla integrada por Gregory Weidman y Geoffrey Tock (El lado siniestro de la luna, Dune: La profecía).

El aval del creador original para redefinir la franquicia La vuelta de James Wan a un rol activo representa el sello de calidad que esperaban los fanáticos más exigentes. Luego de dirigir la película original de 2004 y supervisar las primeras secuelas, el cineasta se había distanciado paulatinamente de la toma de decisiones. Ahora, su retorno busca rescatar la esencia que hizo única a la historia y replicar el impacto comercial de Saw X, la cual logró recaudar 112,8 millones de dólares en todo el mundo durante 2023 tras devolver a pantalla al mítico John Kramer.