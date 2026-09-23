A partir de qué año dejan de pagar patentes los autos en la Ciudad de Buenos Aires

Tras el anuncio de Jorge Macri, el 50% de los vehículos radicados en CABA abonarán boletas más bajas a partir del próximo año, mientras que 152.000 autos antiguos quedarán 100% exentos. Conocé los ejemplos y los detalles del proyecto que va a la Legislatura.

A partir de qué año dejan de pagar patente los autos en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció un nuevo beneficio en patentes para conductores con automóviles registrados en CABA . La normativa estará incluida en la Ley de Presupuesto se presentará en la Legislatura el miércoles 30 de este mes.

A partir del año que viene, CABA aplicará sustanciales rebajas en las patentes de diversos vehículos , además de beneficiar con la exención total a aquellos modelos con más de 20 años de antigüedad , como es el caso del Chevrolet Corsa 2006 , que dejará de pagar sus cuotas.

Entre los ejemplos con reducciones destacan el Renault Kwid 2025 , cuyo valor bimestral pasará de $134.300 a $72.000 (un 46% menos); el Fiat Cronos 2020 , que caerá un 49% de $110.900 a $56.800; y el Peugeot 208 2023 , que recortará su tarifa un 35%, pasando de $136.500 a $87.800 por boleta.

En tanto, modelos como el Volkswagen Gol 2014 mantendrán el mismo importe de $17.600, mientras que la movilidad sustentable conservará un esquema de incentivos: los vehículos eléctricos continuarán 100% exentos y los híbridos mantendrán la exención total durante sus primeros dos años, comenzando a abonar de forma progresiva a partir del tercer año hasta alcanzar la tarifa plena al sexto año.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , remarcó que la aplicación de todas estas medidas tendrá un impacto sumamente positivo en los contribuyentes de la Ciudad: el 50% del parque automotor (824.000 vehículos) pagará menos que este año, mientras que un 40% (654.000 vehículos) mantendrá exactamente el mismo importe abonado durante 2026.

Por su parte, el 10% restante (152.000 vehículos) dejará de pagar el impuesto por completo, gracias a la ampliación de la exención por antigüedad, que ahora beneficia a los modelos de 20 años en adelante, reduciendo el requisito anterior de 25 años.

Nuevas multas para los que estacionen en doble fila en CABA

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lleva adelante diferentes operativos en las comunas para reducir los autos estacionados en doble fila. Un grupo de agentes de tránsito, equipados con nueva tecnología, y acompañados por una grúa realizan recorridos desde enero por las calles de la Ciudad advirtiendo y labrando multas.

Un grupo de agentes de la Ciudad recorren la Ciudad para advertir y, en todo caso multar y retirar, autos que están mal estacionados en doble fila. "Un operativo que forma parte integral del ordenamiento que nos pide el Jefe de Gobierno para toda la ciudad", explicó Darío Antiñolo, Secretario de Tránsito de la Ciudad, en diálogo con este medio.

La periodista Paula Avellaneda, junto a un móvil de C5N, se subieron dentro de un patrullero de tránsito para recorrer la zona de Olleros y Luis María Campos para ver cómo reacciona la gente al estar estacionada en doble fila. La id

ea es "recorrer todas las comunas con móviles equipados con cámaras, sirenas y con altavoces, al coche que se lo ve detenido se le toca la sirena, la idea es persuadirlo para que no se quede en el lugar".

En el caso de que el conductor no avanza por la calle, baja un agente y lo infracciona, si no se retira hay una grúa que acompaña el operativo y lo acarrea al depósito de removidos. En esa línea Antiñolo añadió que "hemos detectado 30 a 35 mil coches, en las 15 comunas y de esos hay 3 mil sancionados".