Es oficial: el MotoGP confirmó su regreso a Buenos Aires en 2027 La carrera en el Autódromo de la Ciudad será la cuarta de la temporada del campeonato y se llevará a cabo el 11 de abril. Por Agregar C5N en









La carrera será en abril. Moto GP

El MotoGP incluyó el Gran Premio de Buenos Aires en el calendario 2027: se disputará en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad entres el 9 y el 11 abril de 2027. Será la cuarta competencia de la temporada.

"Es oficial. Ya hay fecha para el MotoGP en el Autódromo de la Ciudad. Vamos!!!!!", fue la celebración que publicó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su cuenta de X.

Para lograr la vuelta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante una gran inversión en la renovación del circuito. Se destinaron millones de dólares para la modernización del trazado, boxes, accesos y sectores destinados a los espectadores.

El Autódromo se encuentra en proceso de obras. Con la confirmación de parte de la organización de la máxima categoría del motociclismo, la Ciudad de Buenos Aires volverá a recibir la competencia tras 28 años. La última carrera que se disputó en el territorio porteño fue en 1999, cuando ganó el estadounidense Kenny Robert Junior en la categoría 500cc.

El MotoGP visitó el país desde 2014 a 2019 en el circuito de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, y luego de la pandemia del Covid-19 llegó en 2022, 2023 y 2025, cuando se impuso el español Marc Márquez.