26 de septiembre de 2026 Inicio
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La Selección argentina se pierde a un "europibe": quién es Valentín Pezzolesi, el jugador que eligió a España

El lateral derecho de 19 años de Las Palmas, hijo de argentinos y nieto de un exfutbolista de Boca, fue convocado por la Selección Sub-20 española tras estar en el radar de la AFA.

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El español

El español, hijo de argentinos, ya tuvo minutos en la Sub-19 de España.

Valentín Pezzolesi, lateral derecho de 19 años que milita en Las Palmas, fue convocado oficialmente por la Selección Sub-20 de España para disputar un partido amistoso frente a México. La citación, informada por la entidad de las Islas Canarias, confirma la decisión del futbolista, hijo de padres argentinos, de representar a su país natal y descarta las posibilidades de vestir la camiseta de la Selección argentina, que lo venía siguiendo de cerca a través de la AFA.

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Nacido el 16 de abril de 2007 en Tenerife, el defensor posee un estrecho vínculo familiar y afectivo con la Argentina, dado que sus padres se criaron en el barrio porteño de Barracas y su abuelo Alejandro integró las divisiones inferiores de Boca Juniors. En el marco de su proceso formativo, Pezzolesi residió durante un año y dos meses en Buenos Aires, tiempo en el cual jugó en las divisiones juveniles de San Telmo antes de retornar a Europa para continuar su carrera.

El área de scouting de la Asociación del Fútbol Argentino tuvo al futbolista en carpeta con la intención de evaluarlo para los combinados juveniles de la Sub-20. Pese a ese seguimiento, el entrenador del seleccionado juvenil español, Paco Gallardo, lo citó para el compromiso que se disputará el próximo 30 de septiembre en el Estadio Cerro del Espino. Cabe destacar que el carrilero ya había vestido la camiseta ibérica en 2025 con la categoría Sub-19, ocasión en la que manifestó públicamente su alegría por representar a España.

El lateral derecho de padres argentinos ya jugó para España en la Sub 19.

El lateral derecho de padres argentinos ya jugó para España en la Sub 19.

En lo que respecta a su presente futbolístico, Pezzolesi vive un momento de consolidación profesional tras adueñarse de la titularidad en el primer equipo de Las Palmas en la Segunda División, donde disputó la totalidad de los minutos en las primeras seis fechas de la temporada y recientemente extendió su vínculo contractual hasta el año 2031. Tiempo atrás, en declaraciones brindadas en 2024, el jugador había expresado su deseo de presenciar un Superclásico o actuar en la Selección argentina, aunque había anticipado que respondería al primer llamado oficial que recibiera.

La elección del joven defensor representa una excepción en la reciente política de captación de la Selección Argentina, la cual logró incorporar en los últimos años a diversos talentos nacidos o criados en el extranjero. En esta oportunidad, La Roja retuvo a una de las promesas del fútbol español con raíces sudamericanas, asegurando su presencia en sus estructuras juveniles de cara a los próximos compromisos internacionales.

El lateral derecho, de 19 años, renovó con Las Palmas de España hasta 2031.

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