Murió Oscar González Oro: una voz que dejó una huella en la radio El reconocido conductor y locutor falleció este viernes a los 74 años en Punta del Este. El adiós a un gran protagonista de los medios. Agregar C5N en









González Oro se retiró de los medios en 2021. Redes sociales

El reconocido periodista y locutor Oscar González Oro falleció este viernes a los 74 años en la localidad uruguaya de Punta del Este, donde residía desde 2020, en tiempos de la pandemia del Covid-19. El "Negro" dejó una huella imborrable en los medios de comunicación del país.

Una voz que se transformó en una marca en el dial, en especial a través del programa "El Oro y el Moro" que se emitía todas las mañanas en Radio 10 desde 1999. "Es alegría lo que buscamos volcarle a la gente y sobre todo hacerla sentir acompañada", expuso en alguna entrevista sobre el ciclo radial.

"¡Dale gas!", fue la legendaria frase que eternizó en cada uno de sus programas matutinos. Un sello que, con el transcurso de los años, cruzó la frontera de sus oyentes y se metió en la sociedad. El vínculo entre la muletilla y González Oro es inmediato.

Comunicado de Indalo Media por la renuncia de Oscar González Oro a Radio 10 Nacido el 16 de octubre de 1951 en Mendoza, el "Negro" consiguió abrirse camino en Buenos Aires y dominó su franja horaria en la AM durante años. Sin dudas, su estilo carismático y cercano a la gente lo llevó a ser uno de los conductores preferidos. Por esa razón, muchas personas volcaron en redes sociales una despedida para el famoso comunicador.

La despedida al Negro González Oro en Radio 10 MURIÓ OSCAR GONZÁLEZ ORO



"El Negro" construyó una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la radio AM.



Durante muchos años fue el conductor del exitoso programa "El oro y el moro," en la segunda mañana de Radio 10. pic.twitter.com/5IgHUcHGvC — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) September 25, 2026