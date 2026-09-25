25 de septiembre de 2026 Inicio
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Vozinha volvió a ser noticia: el grosero error del arquero de Cabo Verde en su regreso con la selección

El arquero de 40 años, nominado al premio Lev Yashin tras lucirse en el Mundial 2026 frente a la Selección argentina, protagonizó un fallo insólito en la derrota 3-1 ante Malí por las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

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El arquero juega actualmente en Colo Colo de Chile.

El arquero juega actualmente en Colo Colo de Chile.

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La selección de Cabo Verde sufrió un duro golpe de realidad al caer 3-1 como visitante frente a Malí en el inicio de las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones. Luego de su histórica actuación en el Mundial 2026, el conjunto conocido como los "Tiburones Azules" inició con el pie izquierdo su camino en el Grupo K del certamen continental y con Vozinha como protagonista. El arquero de 40 años decidió abandonar el área para cortar un avance rival e intentó controlar el balón con el pecho. Sin embargo, el cálculo falló de manera insólita, la pelota le quedó demasiado larga y el delantero Nene Dorgeles la empujó al arco vacío para sellar el resultado definitivo.

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El experimentado arquero, que actualmente actúa en Colo Colo de Chile, cometió un grosero error fuera de su área que fue aprovechado de inmediato por Dorgeles, delantero del Fenerbahçe turco, quien definió a placer con el arco desguarnecido. El desafortunado fallo generó un enorme impacto debido al notable rendimiento que el guardameta venía exhibiendo durante el Mundial 2026. En aquella cita, Vozinha fue una de las máximas figuras al sostener empates históricos frente a España y Uruguay, además de erigirse como un pilar fundamental ante la Selección argentina en los 16avos de final.

Sus actuaciones en la cita mundialista, donde sumó 18 atajadas, le permitieron integrar el 11 ideal del torneo y ser nominado al prestigioso Premio Lev Yashin del Balón de Oro 2026. En esa codiciada nómina al mejor arquero del planeta comparte candidatura con figuras de la talla de Emiliano "Dibu" Martínez, Thibaut Courtois, Unai Simón, David Raya y Joan García. Asimismo, su gran desempeño en Norteamérica le posibilitó conseguir club como agente libre al firmar contrato con Colo Colo de Chile.

Tras este amargo traspié internacional, Cabo Verde intentará dar vuelta la página rápidamente cuando reciba a Ruanda el próximo martes 29 de septiembre. Ubicados momentáneamente en el fondo de su zona, los "Tiburones Azules" necesitarán sumar de a tres en el Estadio de Praia para no comprometer su clasificación continental. Por su parte, Vozinha buscará dejar atrás las recientes críticas sufridas en el fútbol chileno y recuperar el protagonismo que lo convirtió en héroe de su país.

Mirá el resumen de la derrota de Cavo Verde ante Malí por 3-1

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