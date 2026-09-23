23 de septiembre de 2026 Inicio
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¿Cuánto va a pagar tu auto de patente en CABA?: 5 ejemplos para entender los cambios

Conoce cuáles son los nuevas modificaciones incluidas en la Ley de Presupuesto que se presentará en la Legislatura a fin de mes.

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Beneficio en patentes en CABA. 

Beneficio en patentes en CABA. 

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció cambios y beneficios en el pago de patente para los dueños de vehículos registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . "En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", señaló.

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El beneficio alcanzará a la totalidad del parque automotor porteño: el 50% (824.000 vehículos) pagará menos que este año, un 40% (654.000 vehículos) mantendrá la tarifa, y el 10% restante (152.000 vehículos) quedará 100% exento gracias a la reducción del límite de antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

Fiat Cronos, uno de los modelos más comercializados del mercado, recortará su tarifa un 49%.

Fiat Cronos, uno de los modelos más comercializados del mercado, recortará su tarifa un 49%.

Caso por caso: cuánto bajará cada modelo

  • Renault Kwid modelo 2025: Es uno de los modelos con mayor descuento proporcional. De abonar $134.300 por boleta bimestral, pasará a pagar $72.000. Representa una reducción del 46% (más de $62.000 de ahorro por boleta).

  • Peugeot 208 modelo 2023: Actualmente paga $136.500 bimestrales y bajará a $87.800. La rebaja es del 35%, generando un recorte cercano a los $50.000 por cuota.

  • Fiat Cronos modelo 2020: Uno de los modelos más comercializados del mercado recortará su tarifa un 49%. Pasará de los $110.900 actuales a $56.800 por boleta bimestral (más de $54.000 de diferencia).

  • Volkswagen Gol modelo 2014: En la categoría de autos de media antigüedad, no sufrirá variaciones: continuará abonando los $17.600 por boleta bimestral.

  • Chevrolet Corsa modelo 2006: Este modelo pasará a estar completamente exento gracias a la modificación del beneficio por antigüedad. Tras abonar $14.700 por cuota este año, dejará de pagar la patente al superar el nuevo tope de 20 años.

¿Qué pasa con los vehículos sustentables?

En paralelo al esquema tradicional, CABA mantendrá el régimen de incentivos para promover la movilidad sustentable y la reducción de emisiones contaminantes:

  • Autos eléctricos: Mantendrán la exención total (100%) del impuesto a la patente de forma permanente.

  • Autos híbridos: Conservarán la exención del 100% durante sus primeros dos años. A partir del tercer año abonarán una tarifa progresiva hasta alcanzar la tarifa completa al sexto año.

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