El agresor, que tenía pedido de captura por amenazas, era intensamente buscado. Ya había estado detenido.

Un hombre que era buscado por pedido de captura se presentó en la comisaría de Luján y mató a un policía . Por el tiroteo que se desató , terminó abatido por otro efectivo.

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El tiroteo tuvo lugar en la comisaría 3.ª de Open Door, en dicha localidad bonaerense, este lunes alrededor de las 17.30. Alex Ezequiel Romero, el agresor, se presentó ya que estaba siendo buscado acusado por una causa de amenazas.

Al llegar a la dependencia, el hombre sacó un arma de fuego de entre sus prendas y comenzó a disparar contra los dos agentes que estaban en el lugar. El oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió un impacto de bala en el cráneo y otro en el abdomen.

Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, no lograron revivirlo y constataron su muerte debido a las heridas de gravedad. Por su parte, su compañero Agustín Guillermo Larravide, quien respondió al ataque, resultó herido en la mano derecha.

En tanto el agresor terminó siendo abatido por Larravide y también terminó muriendo. Además, de esta causa, Romero tenía antecedentes. “Había estado detenido cuatro meses por violencia de género y había violado tres meses la perimetral”, describió la cronista de C5N, Paula Avellenda, en Mañanas Argentinas .

Peritos policiales y funcionarios judiciales continúan trabajando en la dependencia para la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

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El oficial Neri Malcon Churquina era conocido en la comunidad, por lo que su muerte generó una conmoción en los vecinos de Open Door.

Churquina, oriundo de Jáuregui, estaba casado, era padre de un niño de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera.

En 2022, el hombre de 33 años había sido víctima también de un hecho violento, pero en esa oportunidad salvó su vida: durante un procedimiento policial, que terminó en un tiroteo y con un compañero suyo muerto, fue herido de bala. Afortunadamente logró recuperarse gracias a una inmediata atención y continuar por cuatro años con las tareas de la fuerza de seguridad.