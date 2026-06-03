3 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en una comisaría de Luján: le informaron que quedaba detenido, sacó un arma y mató a un policía

El agresor, que tenía pedido de captura por amenazas, era intensamente buscado. Ya había estado detenido.

Por

La comisaría de Open Door.

Un hombre que era buscado por pedido de captura se presentó en la comisaría de Luján y mató a un policía. Por el tiroteo que se desató, terminó abatido por otro efectivo.

Soledad Andreani le prestó el Ford Ka a Claudio Barrelier.
Te puede interesar:

Femicidio de Agostina Vega: quién es Soledad Andreani y por qué la vinculan con Claudio Barrelier

El tiroteo tuvo lugar en la comisaría 3.ª de Open Door, en dicha localidad bonaerense, este lunes alrededor de las 17.30. Alex Ezequiel Romero, el agresor, se presentó ya que estaba siendo buscado acusado por una causa de amenazas.

Al llegar a la dependencia, el hombre sacó un arma de fuego de entre sus prendas y comenzó a disparar contra los dos agentes que estaban en el lugar. El oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió un impacto de bala en el cráneo y otro en el abdomen.

Neri Churquina

Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, no lograron revivirlo y constataron su muerte debido a las heridas de gravedad. Por su parte, su compañero Agustín Guillermo Larravide, quien respondió al ataque, resultó herido en la mano derecha.

En tanto el agresor terminó siendo abatido por Larravide y también terminó muriendo. Además, de esta causa, Romero tenía antecedentes. “Había estado detenido cuatro meses por violencia de género y había violado tres meses la perimetral”, describió la cronista de C5N, Paula Avellenda, en Mañanas Argentinas.

Peritos policiales y funcionarios judiciales continúan trabajando en la dependencia para la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Muerte en una comisaría de Luján: quién era el policía que murió tras el tiroteo

El oficial Neri Malcon Churquina era conocido en la comunidad, por lo que su muerte generó una conmoción en los vecinos de Open Door.

Churquina, oriundo de Jáuregui, estaba casado, era padre de un niño de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera.

En 2022, el hombre de 33 años había sido víctima también de un hecho violento, pero en esa oportunidad salvó su vida: durante un procedimiento policial, que terminó en un tiroteo y con un compañero suyo muerto, fue herido de bala. Afortunadamente logró recuperarse gracias a una inmediata atención y continuar por cuatro años con las tareas de la fuerza de seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Quién es Franco, el misterioso hombre que entorpeció la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Carlos Nayi apuntó contra Soledad, la dueña del Ford Ka.

El abogado de la mamá de Agostina apuntó contra la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier :"Mintió"

Garzón defendió su accionar en el caso de Agostina Vega.

Femicidio de Agostina: el fiscal Garzón afirmó que le pidieron "buscar una niña, no un crimen"

play

Voraz incendio en Villa Riachuelo: se prendió fuego una casa

Claudio Barrelier fue denunciado en el 2025 por una joven a la que maniató en su domicilio de barrio Cofico. 

"Sacate toda la ropa": los detalles de la denuncia contra Claudio Barrelier en 2025

El papá de Agostina Vega en conferencia de prensa junto a su abogada.
play

El padre de Agostina apoyó al fiscal Garzón y aseguró que quiere a "todos los implicados presos"

Rating Cero

Domi Faena es influencer y participa en distintos streams. 

Domi Faena mostró cómo una pareja peleaba por la marcha de Ni Una Menos: "Sos un retrogrado, me das vergüenza"

La Casita de Bad Bunny.

Se conoció un video sobre cómo se eligen los invitados para La Casita de Bad Bunny tras graves acusaciones

Jensen Ackles consiguó el mejor físico de su vida pasados los 40 años.

Estrella de The Boys: como fue la impresionante transformación de Jensen Ackles a sus 48 años

La conductora realizó una dura crítica. 

Una importante conductora se desnudó en TV para silenciar a sus críticos

Alfa estuvo en pareja con Delfina Wagner cuando él tenía 61 años y ella 19.

La dura respuesta de la expareja de Alfa de Gran Hermano: "Problemas de ira y de erección"

Su llegada se concretó para cubrir la vacante que dejó la cantante Gladys La Bomba Tucumana

La impresionante transformación de Alejandra Majluf, la famosa actriz que entró a Gran Hermano

últimas noticias

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Quién es Franco, el misterioso hombre que entorpeció la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Hace 10 minutos
Uruguay integra el Grupo H en el Mundial 2026 junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Polémica por las cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de Uruguay: el insólito motivo

Hace 14 minutos
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Todos los cambios en la VTV que rigen a partir de hoy: qué pasará con los talleres mecánicos

Hace 20 minutos
Domi Faena es influencer y participa en distintos streams. 

Domi Faena mostró cómo una pareja peleaba por la marcha de Ni Una Menos: "Sos un retrogrado, me das vergüenza"

Hace 24 minutos
La Casita de Bad Bunny.

Se conoció un video sobre cómo se eligen los invitados para La Casita de Bad Bunny tras graves acusaciones

Hace 29 minutos