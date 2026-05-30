30 de mayo de 2026 Inicio
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Aseguran que Agostina Vega habría muerto a pocas horas de su desaparición

El abogado de la madre de la niña, Carlos Nayi, habló ante los medios de la capital cordobesa y confirmó que, según las primeras pericias, la menor habría fallecido entre la noche del sábado y la mañana del domingo. En tanto, advirtió que la Melisa Heredia no está imputada.

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Agostina, de 14 años, apareció sin vida en un descampado cercano al barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. 

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Tras el hallazgo sin vida de la menor, Carlos Nayi, el abogado de la madre de Agostina Vega, Melisa Heredia, habló ante los medios de Córdoba Capital y confirmó que la adolescente habría muerto a las pocas horas de su desaparición, según informes forenses. Además, aclaró que la madre no está imputada.

Juan Pablo Quinteros y Raúl Garzón.
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El periodista Leonardo García explicó que, de acuerdo a los primeros peritajes, el abogado sostuvo que la menor murió entre la noche del sábado y la mañana del domingo. "En el contraste de datos que tiene el expediente, entienden que a la 1 de la mañana, cuando Claudio Barrelier le responde a Melisa, la mamá de Agostina, le responde que no sabía nada; la nena ya había sido asesinada", detalló el periodista de acuerdo a las hipótesis que circulan tras los datos forenses, y agregó que la adolescente "fue asesinada de forma muy violenta", según los dichos del abogado de Heredia.

carlos nayi
Carlos Nayi es el abogado de la madre de Agostina Vega y afirm&oacute; que la menor muri&oacute; a las pocas horas de su desaparici&oacute;n.&nbsp;

Carlos Nayi es el abogado de la madre de Agostina Vega y afirmó que la menor murió a las pocas horas de su desaparición.

En la pantalla de C5N, el especialista analizó los dichos del letrado, que también se refirió al estado de salud de Heredia. "La mamá está en este momento internada en terapia intensiva, producto de la descompensación que sufrió en el día de hoy", ratificó.

García repasó las aclaraciones que realizó el representante legal sobre la situación legal de la madre de Agostina. "Tengan en cuenta que la madre es víctima, no está imputada", subrayó y añadió: "Sigue siendo querellante porque el juez no confirmó nada en contrario. Entonces, se mantiene como partícipe en la causa en calidad de ser querellante".

Cómo es el lugar donde encontraron muerta a Agostina

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace tras una semana de intensa incertidumbre. Su cuerpo fue hallado sin vida este sábado en un descampado cercano al barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, en las afueras de Córdoba, donde en las últimas horas se habían reforzado los rastrillajes.

Este sábado, tras la presión ejercida por la prensa nacional en torno a la desaparición de la menor, se intensificaron los operativos de rastreo y los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en una propiedad abandonada, conocida por los vecinos del barrio como La Casona, antiguamente utilizada para la extracción de cal, en las periferias de Córdoba. En ese lugar se encontraron los restos de Agostina que permanecía desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo.

Descampado Ciudad Ampliación Fereyra
La vista a&eacute;rea de la zona de La Casona, donde apareci&oacute; el cuerpo de Agostina Vega.&nbsp;

La vista aérea de la zona de La Casona, donde apareció el cuerpo de Agostina Vega.

La zona donde fue hallado el cuerpo corresponde a un descampado ubicado en el límite entre el área rural y la ciudad, al sudeste de Córdoba. Los investigadores llegaron allí a partir de las imágenes captadas por una cámara de un domo policial, que registró el momento en que Claudio Gabriel Barrelier ingresaba al barrio el lunes a las 11:45 y luego se retiraba a las 12:15.

Noticia en desarrollo.-

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