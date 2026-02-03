Villa Madero: una joven fue abusada por un hombre que se escapó en bicicleta La víctima de 29 años había salido a comprar un regalo a su madre por el cumpleaños y cuando estaba por ingresar a su casa fue abordada por detrás. “Me tocó todas las partes íntimas y se fue como si nada. La sensación en el cuerpo no se me va, es un momento horrible”, relató Tatiana. Por + Seguir en







Tatiana, de 29 años, hizo la denuncia y explicó que no es la primera vez que este hombre comete estas agresiones

Una mujer salió a comprar y cuando estaba a punto de ingresar a su casa fue abusada por un hombre, que paseaba por Villa Madero en bicicleta a plena luz del día: la abordó por la espalda, la acorraló, la manoseó y escapó.

El hecho ocurrió el viernes a las 13:30 en Avenida Crovara al 600 y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de los comercios de la zona, donde se ve que el abusador escapa en bicicleta mientras la víctima, Tatiana, lo corre por detrás y tratando de alertar a los vecinos sobre la situación para que lo detengan, pero no sucedió.

“Estaba regresando de comprar un regalo a mi mamá porque era su cumpleaños y cuando estaba por entrar a mi domicilio vino este señor de atrás, me tocó de arriba abajo las partes íntimas y se fue como si nada”, relató la víctima en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Tras ser atacada, la primera reacción de la mujer de 29 años fue salir corriendo y gritando, pero de inmediato quedó en completo shock que “no pude gritar, ni hablar, ni decir más nada”. “Estoy temblando cuando hablo del tema porque yo ahora no quiero salir de mi casa, tengo ataques de pánico cuando salgo. Cuando lo hago miro para todos lados, parezco una perseguida. No puedo creer cómo alguien puede hacer eso en plena luz del día y que no pase nada”, contó indignada.

“La sensación en el cuerpo no se me va, es un momento horrible. No se pude vivir así y no es la primera vez que lo hace”, agregó e hizo referencia que una vecina le aseguró que no es la primera vez que este abusador lo hizo ya que ya persiguió a otra chica del barrio con su bicicleta y si bien no la atacó, sí “le grita cosas y se le acerca”.

Abuso sexual en Villa Madero: el agresor tiene antecedentes Tatiana fue abusada en plena luz del día y todo quedó filmado en las cámaras de seguridad de los comercios del barrio, sin embargo, hasta el momento, no se logró visualizar su cara ya que utiliza una gorra. “Para mí el señor debe conocer el barrio y sabe dónde están las cámaras, por eso debe usar una gorra para que no se le pueda ver la cara. Ojalá podamos encontrar una cámara donde se le vea bien la cara. Le podía haber pasado a cualquier persona incluso a una menor”, indicó Tatiana en diálogo con C5N. El agresor, de unos 35 a 40 años, tiene antecedentes de hechos similares, pero nunca fue detenido. Tras el hecho, la mujer explicó que su abogado pudo hacer la denuncia y “estoy esperando a que me mande los papales para poder firmarlo”. “Acá pasa de todo y nadie se entera de nada. es tierra de nadie”, concluyó angustiada.