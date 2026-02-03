Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

Un exintegrante de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Merlo mientras se acercaba a su vehículo para buscar cigarrillos. Los delincuentes huyeron del lugar y son intensamente buscados por las autoridades.
El hecho se produjo cuando la víctima, quien tenía 58 años, se acercó a su vehículo y fue sorprendido por los delincuentes.
Un exintegrante de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Merlo mientras se acercaba a su vehículo para buscar cigarrillos. Los delincuentes huyeron del lugar y son intensamente buscados por las autoridades.
El hecho se registró en la calle Medrano al 300, donde la víctima, identificada como Julio César Reyes y que tenía 58 años, tomaba mate junto a su pareja, Stella Maris Cuti. En este marco, su esposa señaló que su marido ingresó al automóvil, ella escuchó una frenada y un disparo, mientras que después halló al hombre con un disparo en su cabeza y fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde finalmente falleció.
En tanto, la mujer entregó un arma de fuego de Reyes que encontró en el auto y advirtió que faltaba su billetera. Por su parte, el personal de la Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento, identificó dos muestras de presunta sangre y dos rastros dactilares, mientras se aguarda el relevamiento de las cámaras de seguridad y testigos.
En tal sentido, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Morón, que la caratuló como homicidio, aunque todavía no identificó a los acusados.