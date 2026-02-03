3 de febrero de 2026 Inicio
Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

El hecho se produjo cuando la víctima, quien tenía 58 años, se acercó a su vehículo y fue sorprendido por los delincuentes.

El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Un exintegrante de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Merlo mientras se acercaba a su vehículo para buscar cigarrillos. Los delincuentes huyeron del lugar y son intensamente buscados por las autoridades.

El hecho se registró en la calle Medrano al 300, donde la víctima, identificada como Julio César Reyes y que tenía 58 años, tomaba mate junto a su pareja, Stella Maris Cuti. En este marco, su esposa señaló que su marido ingresó al automóvil, ella escuchó una frenada y un disparo, mientras que después halló al hombre con un disparo en su cabeza y fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde finalmente falleció.

En tanto, la mujer entregó un arma de fuego de Reyes que encontró en el auto y advirtió que faltaba su billetera. Por su parte, el personal de la Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento, identificó dos muestras de presunta sangre y dos rastros dactilares, mientras se aguarda el relevamiento de las cámaras de seguridad y testigos.

En tal sentido, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Morón, que la caratuló como homicidio, aunque todavía no identificó a los acusados.

