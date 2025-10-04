4 de octubre de 2025 Inicio
"Hola, yo del futuro": MrBeast publicó un video que fue programado hace diez años y revolucionó las redes

MrBeast es considerado el creador de contenido más grande de Youtube por sus más de 443 millones de suscriptores.

Jimmy Donaldson, una de las más grandes celebridades de Youtube y que es conocido como MrBeast, compartió un video que fue subido y programado para que se publique hace exactamente diez años atrás. Esto ha conmovido a sus de seguidores ya que allí se observa a un joven de 17 años que soñaba con obtener un millón de suscriptores. Hoy tiene más de 443 millones.

Una locomotora a vapor de 100 años volvió a funcionar y recorrió el sur del conurbano bonaerense

El video tiene unos tres minutos de duración y se muestra al youtuber diez años atras, antes que se disparara su fama mundial. En el clip, Donaldson se dirigió a su yo del futuro con una predicción que se quedaría corta ante su verdadero éxito.

"Hey, futuro yo, espero que estés teniendo un buen día. Voy a programar este video para que se suba dentro de diez años. Así que vas a ver esto en el 2025. Es el 2015 para mi, en este momento. ¿Qué pasa si estoy muerto? Eso sería súper raro", bromeó al comienzo del clip. Luego, pronosticó: "Ya habré terminado la secundaria y la universidad. Tal vez, me dedique a trabajar en Youtube, eso espero".

Lo que se evidenció en este video es que MrBeast nunca imaginó que se volvería una de las celebridades más reconocidas en la creación de contenido para Youtube.

"Me encantaría tener una cantidad absurda de suscriptores. Mientras grabo esto, tengo 8 mil suscriptores y 1.8 millones de visitas, así que cuando vean esto, comparen las cifras con las que tendré en ese entonces", dijo y después pidió un deseo: "Espero tener un millón de seguidores cuando veas esto, yo del futuro".

¿Quién es MrBeast?

En la actualidad, MrBeast es considerado el creador de contenido más grande de Youtube por sus más de 443 millones de suscriptores. Su fama ha sido posible por sus producciones impactantes a partir de su alto presupuesto.

Entre algunos de sus videos más importantes se destacan aquellos en los que regaló casas, islas enteras o sumas de dinero enormes a cambio de que sus seguidores realizaran diferentes desafíos extremos como empujar un helicóptero.

Además, sus videos contaron con una gran inversión en producción, con un presupuesto cercano al millón de dólares para cada uno de ellos.

Por último, se ha ganado el cariño de muchos seguidores porque, a partir de su fama, hizo actos benéficos a gran escala, como plantar millones de árboles o financiar las cirugias de miles de personas.

