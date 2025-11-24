Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

La modelo Jesica Cirio estaría en una relación con el empresario Nicolás Trombino, y trascendieron algunos detalles sobre este nuevo romance.

Luego de su reciente divorcio de Elías Piccirillo, la modelo y presentadora Jesica Cirio parece haber dejado atrás esa etapa y se encuentra nuevamente abierta a las posibilidades del amor. Tras un período de alta exposición mediática por su separación, la figura pública optó por mantener mayor discreción mientras inicia lo que se perfila como un nuevo romance.

Julián Álvarez entre los rumores del pase al Barcelona y su vida personal: "No tengo tatuajes, papá me marcó la cancha"

De acuerdo con distintas versiones, el nuevo interés sentimental de Jesica Cirio sería un empresario llamado Nicolás Trombino. Aunque su vida privada suele mantenerse bajo la observación constante del público, en esta ocasión la modelo eligió vincularse con alguien de perfil bajo y distante del mundo del espectáculo, lo que sugiere un cambio en el tipo de relación que busca.

Este vínculo emergente representa una búsqueda de estabilidad y reserva para Cirio, quien intenta reconstruir su vida afectiva lejos de la atención permanente de los medios. Aunque los detalles aún permanecen en segundo plano, el nombre de Nicolás Trombino despertó el interés de los seguidores de la modelo, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida personal tras su separación mediática.

Tras su mediático divorcio, la modelo y conductora Jesica Cirio volvió a encontrar el amor e inició un nuevo romance con un empresario de perfil discreto. La identidad del señalado sería Nicolás Trombino, un hombre que, a diferencia de las exparejas más mediáticas de la modelo, se mantiene alejado de las cámaras y del ambiente del espectáculo, lo que evidencia un cambio en la dinámica sentimental que Cirio parece buscar.

Nicolás Trombino es un empresario cuyo rubro profesional aún no trascendió con claridad al público. Su nombre no figura en los circuitos habituales de la farándula ni en eventos sociales de alto perfil, lo cual sugiere que su actividad se desarrolla en un entorno estrictamente privado o corporativo, sin exposición mediática.

Jessica Cirio casamiento.webp

Ese bajo perfil aparece como un elemento central en esta nueva etapa sentimental. Jesica Cirio, acostumbrada a que cada aspecto de su vida personal sea seguido por la prensa, parece haber elegido a alguien que le brinde reserva y tranquilidad. Esta decisión puede interpretarse como un intento de proteger su intimidad y construir un vínculo más sólido, lejos de la exposición que caracterizó relaciones anteriores.

La relación se gestó en un clima de cautela, conservándose dentro de un círculo íntimo para evitar la atención mediática en sus comienzos. Esta prudencia resulta comprensible tras su reciente divorcio, un proceso que se convirtió en tema de amplio interés público y que obligó a la modelo a administrar su vida privada bajo una observación constante.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo Redes sociales

Pese a esa intención de discreción, la noticia de la nueva pareja empezó a circular, dejando en claro que Cirio decidió apostar nuevamente por la estabilidad emocional. La figura de Nicolás Trombino despertó curiosidad precisamente por su hermetismo y su falta de participación en el mundo público.

En suma, Nicolás Trombino representa un nuevo capítulo en la vida afectiva de Jesica Cirio. Se trata de un empresario ajeno al showbiz que aporta un perfil sobrio y reservado. Este romance marca una diferencia clara respecto de sus relaciones previas y señala una búsqueda de mayor privacidad y autenticidad, lejos de la dinámica constante de flashes y portadas.