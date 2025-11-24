24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ADRs profundizan la baja, los bonos repuntan y el riesgo país vuelve a quedar debajo de los 650 puntos

En una jornada sin actividad local por el Día de la Soberanía, las acciones argentinas en Wall Street siguen en rojo, mientras los bonos en dólares sostienen el rebote y el riesgo país cae a 634 puntos básicos.

Por
ADRs profundizan la baja

ADRs profundizan la baja, los bonos repuntan y el riesgo país vuelve a quedar debajo de los 650 puntos

Con el mercado local cerrado por el feriado, el pulso financiero argentino se midió este lunes desde Wall Street. Y las señales llegaron desparejas: los ADRs extendieron su racha bajista, pero los bonos avanzaron y el riesgo país volvió a perforar los 650 puntos, un nivel que el Gobierno observa como termómetro clave.

Wall Street, que cerró la semana pasada al alza, extiende la tendencia este lunes.
Te puede interesar:

Wall Street abre la semana al alza y hay una leve suba de los bonos argentinos

Entre las acciones, la corrección fue amplia. Loma Negra retrocedió 2,8%, IRSA cayó 2,3%, YPF bajó 2% y Pampa Energía cedió 1,8%. Solo algunos papeles lograron escapar del clima vendedor, como Grupo Financiero Galicia (+0,2%) y Edenor (+0,7%).

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron en terreno positivo. Las emisiones que cotizan en Nueva York subieron alrededor de 0,5%, según precisó Leonardo Svirsky, de Becerra Bursátil. Ese avance empujó una nueva mejora en el riesgo país, que retrocedió 12 unidades hasta los 634 puntos básicos, de acuerdo con el índice de J.P. Morgan.

El mercado sigue de cerca la negociación por el salvataje bancario en Estados Unidos, que podría recortarse de u$s20.000 millones a apenas u$s5.000 millones. Ese frente externo es decisivo para la estrategia del Gobierno de Javier Milei, que busca sostener expectativas, acelerar la baja del riesgo y reabrir el acceso al financiamiento internacional.

Con el contundente triunfo legislativo, el oficialismo logró margen político para profundizar su hoja de ruta económica. Pero el reacomodamiento del escenario externo vuelve a poner presión sobre la velocidad y la consistencia del programa.

Noticias relacionadas

Este mes de destacan dos rubros que ofrecen 10% de descuento sin tope de reintegro, algo casi inédito dentro del programa.

Cuenta DNI tiene dos promociones sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es el descuento

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre

Las inversiones en plazo fijo hoy: ¿Conviene?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con el aumento del 2,3%, la AUH por tres hijos suma un pago de $293.922.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en diciembre 2025

La suma combinada eleva el ingreso mensual a $150.224 en diciembre de 2025.

ANSES paga $150.224 por 2 prestaciones en diciembre 2025: de qué se trata

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

Rating Cero

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

últimas noticias

La medida de Francia se refiere a los malos comportamientos de los pasajeros.

Francia sancionará con multas de hasta 20.000 euros a pasajeros con malos comportamientos

Hace 7 minutos
River visita a Racing en Avellaneda.

River pierde 1-0 con Racing por los octavos de final del Clausura

Hace 9 minutos
play
La joven de 25 años hizo su descargo.

Habló la policía suspendida por vender contenido erótico en Onlyfans: "Lo hice por necesidad"

Hace 28 minutos
Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Hace 31 minutos
Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Hace 36 minutos