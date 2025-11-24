Cuál es el último fin de semana largo que habrá en 2025 y a qué feriado se debe El último fin de semana largo del año llega como un respiro necesario: una pausa estratégica para recargar energía, bajar el ritmo y cerrar diciembre con un poco más de bienestar. Por







En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año

El último fin de semana largo de 2025 será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, por el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción de María.

El 8 de diciembre cae lunes, lo que convierte la fecha en un fin de semana perfecto para viajar, descansar o adelantar planes de fin de año.

Es el día en que tradicionalmente se arma el árbol de Navidad en todo el país, un ritual que muchas familias aprovechan para encender el espíritu festivo.

Los feriados de diciembre son ambos inamovibles: el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad). Mientras el año empieza a despedirse, muchas personas miran el calendario buscando la última oportunidad para hacer una escapada o simplemente descansar. En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año, ideal para viajar antes de las fiestas.

A esta altura del año, cualquier día libre se vuelve oro: el cansancio acumulado, el ritmo laboral y el cierre de ciclos hacen que cada fin de semana largo tenga un impacto enorme en el bienestar de todos. No es solo descansar: es bajar un cambio después de meses intensos, recuperar energía, ordenar lo que quedó pendiente y, en muchos casos, reencontrarse con un ritmo más humano. Por eso, cuando aparece un feriado estratégico en el calendario, la sensación general es de alivio colectivo.

Un pequeño respiro antes del sprint final de diciembre, que ayuda a equilibrar el ánimo, la productividad y el estado físico.

El lunes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, cae justo lunes. Eso significa que el fin de semana del sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre será el último fin de semana largo del año.

Además de su significado religioso, esta fecha tiene un fuerte arraigo cultural en Argentina: es el día en que tradicionalmente se arma el árbol de Navidad en los hogares del país. Este feriado es inamovible desde la sanción de la Ley 24.445 en 1994 y fue reafirmado por distintas normativas posteriores, manteniendo siempre su carácter nacional.

Feriados inamovibles Incluyen fechas como el 1° de enero, el 24 de marzo, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 8 de diciembre y Navidad, entre otros. Feriados trasladables Pueden moverse al lunes para favorecer el turismo interno. Ejemplo: el Día de la Soberanía Nacional, que en 2025 se traslada al lunes 24 de noviembre. Feriados con fines turísticos Son los días no laborables que el Gobierno determina para crear fines de semana largos adicionales. En 2025, uno de ellos es el del viernes 21 de noviembre.