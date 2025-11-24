24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el último fin de semana largo que habrá en 2025 y a qué feriado se debe

El último fin de semana largo del año llega como un respiro necesario: una pausa estratégica para recargar energía, bajar el ritmo y cerrar diciembre con un poco más de bienestar.

Por
En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año

En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año

  • El último fin de semana largo de 2025 será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, por el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción de María.
  • El 8 de diciembre cae lunes, lo que convierte la fecha en un fin de semana perfecto para viajar, descansar o adelantar planes de fin de año.
  • Es el día en que tradicionalmente se arma el árbol de Navidad en todo el país, un ritual que muchas familias aprovechan para encender el espíritu festivo.
  • Los feriados de diciembre son ambos inamovibles: el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Mientras el año empieza a despedirse, muchas personas miran el calendario buscando la última oportunidad para hacer una escapada o simplemente descansar. En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año, ideal para viajar antes de las fiestas.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto significa que, si un trabajador presta servicios en un feriado, debe recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.
Te puede interesar:

Qué pasa si te toca trabajar en los feriados de noviembre 2025: ¿día no laborable se cobra extra?

A esta altura del año, cualquier día libre se vuelve oro: el cansancio acumulado, el ritmo laboral y el cierre de ciclos hacen que cada fin de semana largo tenga un impacto enorme en el bienestar de todos. No es solo descansar: es bajar un cambio después de meses intensos, recuperar energía, ordenar lo que quedó pendiente y, en muchos casos, reencontrarse con un ritmo más humano. Por eso, cuando aparece un feriado estratégico en el calendario, la sensación general es de alivio colectivo.

Un pequeño respiro antes del sprint final de diciembre, que ayuda a equilibrar el ánimo, la productividad y el estado físico.

Feriado
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

Qué feriado genera el último fin de semana largo del 2025

El lunes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, cae justo lunes. Eso significa que el fin de semana del sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre será el último fin de semana largo del año.

Además de su significado religioso, esta fecha tiene un fuerte arraigo cultural en Argentina: es el día en que tradicionalmente se arma el árbol de Navidad en los hogares del país. Este feriado es inamovible desde la sanción de la Ley 24.445 en 1994 y fue reafirmado por distintas normativas posteriores, manteniendo siempre su carácter nacional.

Feriados inamovibles

Incluyen fechas como el 1° de enero, el 24 de marzo, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 8 de diciembre y Navidad, entre otros.

Feriados trasladables

Pueden moverse al lunes para favorecer el turismo interno. Ejemplo: el Día de la Soberanía Nacional, que en 2025 se traslada al lunes 24 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

Son los días no laborables que el Gobierno determina para crear fines de semana largos adicionales. En 2025, uno de ellos es el del viernes 21 de noviembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En noviembre habrá feriados, asuetos y un fin de semana XXL

Fin de semana largo de noviembre 2025: ¿queda algún feriado posteriormente en el mes?

Dos localidades del partido de Nueve de Julio compartirán fecha emblemática de sus historias.

Decretan feriado para el jueves 27 de noviembre: a qué se debe y quiénes lo celebran

Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre.

Se extiende el fin de semana largo: confirman que será feriado el martes 25 de noviembre

El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

En noviembre habrá varios feriados, pero no todos serán a nivel nacional.

Decretan feriado para el miércoles 19 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

¿Qué sucede exactamente con el viernes 21 de noviembre de 2025?, ¿es feriado o día no laborable?

Qué sucede con el viernes 21 de noviembre: ¿es feriado o día no laborable?

Rating Cero

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

últimas noticias

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 1 hora
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

Hace 1 hora