Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista El intendente de Berazategui, que había asumido su sexto mandato al frente del partido bonaerense en 2023, estaba internado en el hospital El Cruce con problemas pulmonares. Por







La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista Municipalidad de Berazategui

Durante la tarde de este lunes, se confirmó la muerte del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, a sus 84 años. El dirigente, con mayor recorrido en la provincia de Buenos Aires, estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar.

Bussi fue funcionario de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y de Cristina Kirchner en Nación. Tanto la expresidenta, como otros dirigentes del arco político se hicieron eco de la triste noticia en redes sociales.

“Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, fue el posteo de la exmandataria y agregó: “Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio”.

mussi muerte cristina El dirigente político, que se encontraba al frente de su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023, tuvo su primer mandato como jefe comunal de Berazategui fue en 1987, fue reelecto en 1991 y tres años más tarde fue ministro de salud bonaerense durante el mandato de Eduardo Duhalde.

Volvió al distrito en 2003, luego de su salida de la cartera sanitaria. El intendente permaneció en el sillón municipal hasta el año 2010, para ser secretario de medio ambiente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2019, se volvió a postular para la intendencia del municipio donde gobernaba por ese momento su hijo, Patricio Mussi, donde fue electo hasta el '23 y luego nuevamente ganó para terminar su mandato en el 2027. El adiós a Mussi: la repercusión del arco político por su muerte En Berazategui, Juan José Mussi se convirtió en un símbolo de referencia política y social. Dirigentes y entidades del distrito comenzaron a expresar mensajes de despedida y reconocimiento por su rol en el crecimiento del municipio. La familia de Juan José Mussi y el Municipio comunicarán en las próximas horas cómo se organizarán las instancias de despedida.