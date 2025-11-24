24 de noviembre de 2025 Inicio
La emotiva despedida al joven argentino que fue arrastrado por el mar en Chile tras dar por finalizada la búsqueda

Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, fue visto por última vez hace una semana cuando ingresó al agua con sus hermanos y primos en el principal balneario de la cuarta región trasandina.

La familia de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años desaparecido en La Serena, realizó una emotiva ceremonia en la playa de Cuatro Esquinas, acompañados por amigos, luego que se confirmara que se diera por finalizada la búsqueda del adolescente.

El trágico episodio ocurrió el lunes 17 en una playa de La Serena cuando el chico ingresó al agua junto a sus hermanos y primos en el sector Cuatro Esquinase, principal balneario de la cuarta región de la región trasandina, pero producto del fuerte oleaje, fueron arrastrados. Un hombre, que pasaba por la zona, escuchó los gritos de la madre, y decidió socorrer a la familia.

Si bien pudo rescatar a tres menores que se estaban ahogando, la cuarta persona la perdió de vista dentro del mar. “Intenté acercarme a la tercera persona ahogada, lo intenté tranquilizar y pude rescatar a tres de ellos. La cuarta persona estaba mar adentro y lo perdí de vista", relató Francisco en diálogo con C5N luego que trascendiera la noticia.

Ahora, luego que las autoridades chilenas retiraran durante la tarde del domingo parte del punto de búsqueda instalado en la arena, los seres queridos de Alejandro se acercaron para darle el último adiós. Los familiares realizaron un homenaje con rezos, velas y flores y levantaron un memorial con la foto del adolescente en la playa de Cuatro Esquinas, donde fue visto por última vez.

“La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo. La familia entendió la situación y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado”, relató Daniel Sarzosa, capitán de Puerto de Coquimbo.

Argentino desaparecido en Chile: cómo fue la búsqueda

A lo largo de los último seis días, la Armada chilena continuó buscándolo en zonas de socavones, rocas, y bajo del agua con lanchas y equipos de buceo, apoyados por el grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta. Sin embargo, en las últimas horas, se levantó un campamento de apoyo a los rescatistas que estaba sobre la playa de Cuatro Esquinas.

Durante el procedimiento, más de 100 voluntarios y efectivos de fuerzas de seguridad formaron parte de la búsqueda de Alejandro Cabrera, el argentino de 17 años que fue arrastrado por el mar en Chile, en medio de un intenso operativo que incluye lanchas, drones y buzos tácticos y que también se despliega por tierra y aire.

búsqueda participaron cerca de 25 embarcaciones, siempre sin resultados positivos. Además de sobrevuelo con drones y el apoyo aéreo de una aeronave institucional, hubo operación de dos patrulleras marítimas: la lancha de servicio general Coquimbo, utilizada como plataforma de buceo, y la lancha patrullera Arcángel, que funcionó como plataforma para operar un robot submarino.

El Hospital de La Serena confirmó que el hermano menor de Alejandro, de 14 años, quien había mostrado más problemas de salud tras ser rescatado del mar, se recupera favorablemente. "Está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital", detalló.

