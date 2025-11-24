24 de noviembre de 2025 Inicio
Cambios en el Gabinete de Axel Kicillof: Alberto Sileoni renunció en Educación y lo reemplazará Flavia Terigi

El director general de Cultura y Educación bonaerense dejará su cargo por motivos personales y el gobernador Axel Kicillof enviará un pliego para que lo suceda la pedagoga.

Alberto Sileoni junto a Axel Kicillof.

Alberto Sileoni junto a Axel Kicillof.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dejará su cargo por motivos personales y el gobernador Axel Kicillof enviará un pliego a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que sea reemplazado por Flavia Terigi.

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación
Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

La renuncia de Sileoni fue confirmada por las autoridades provinciales, quienes destacaron que expuso su gratitud hacia Kicillof por "la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno".

"Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias", agregó el exministro de Educación de la Nación entre 2009 y 2015.

Flavia Terigi
Flavia Terigi.

Flavia Terigi.

En tanto, Kicillof enviará el miércoles el pliego a la Legislatura bonaerense para que Terigi suceda a Sileoni. Se trata de una pedagoga recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencias Sociales de FLACSO, doctora en Psicología de Universidad Autónoma de Madrid y docente de Enseñanza Primaria.

También ejerce como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento desde agosto de 2022, es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA e integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

