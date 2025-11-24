Cambios en el Gabinete de Axel Kicillof: Alberto Sileoni renunció en Educación y lo reemplazará Flavia Terigi El director general de Cultura y Educación bonaerense dejará su cargo por motivos personales y el gobernador Axel Kicillof enviará un pliego para que lo suceda la pedagoga. Por







Alberto Sileoni junto a Axel Kicillof.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dejará su cargo por motivos personales y el gobernador Axel Kicillof enviará un pliego a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que sea reemplazado por Flavia Terigi.

La renuncia de Sileoni fue confirmada por las autoridades provinciales, quienes destacaron que expuso su gratitud hacia Kicillof por "la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno".

"Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias", agregó el exministro de Educación de la Nación entre 2009 y 2015.

Flavia Terigi Flavia Terigi. En tanto, Kicillof enviará el miércoles el pliego a la Legislatura bonaerense para que Terigi suceda a Sileoni. Se trata de una pedagoga recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencias Sociales de FLACSO, doctora en Psicología de Universidad Autónoma de Madrid y docente de Enseñanza Primaria.