Por qué hay personas a las que los pican más los mosquitos que a otras

Llega el calor, arranca la época de mosquitos y, aunque todos tomemos las mismas precauciones, estos insectos prefieren atacar a algunas personas sobre otras. No es al azar: hay una explicación científica.

Por
Ciertas personas son un imán para los mosquitos

Ciertas personas son un "imán" para los mosquitos, y la ciencia explicó por qué.

  • Si hay un grupo de personas al aire libre, los mosquitos parecen picar más a unas que a otras.
  • Esto no es al azar: según distintos estudios científicos, estos insectos eligen a sus víctimas.
  • Hay varios factores que entran en juego, pero las bacterias y el olor de la piel son una parte fundamental.
  • También prefieren a las personas que transpiran y liberan más dióxido de carbono.

Con la llegada del calor, empieza nuevamente la temporada de mosquitos y hay que tomar precauciones a la hora de estar al aire libre. Pero seguramente habrás notado una tendencia: dentro de un grupo de varias personas, los mosquitos pican más a unas que a otras. ¿Por qué sucede esto?

Caminar y mantenerse activo durante el día marca la diferencia en el tiempo.
Diversos estudios señalan que no se trata de un fenómeno aleatorio, sino que tiene una justificación científica. Básicamente, depende de la combinación de varios factores que explican por qué estos insectos prefieren a algunas personas sobre otras aunque usen el mismo repelente o protección.

"La que pica es la mosquita hembra, porque necesita proteína de la sangre para terminar de formar sus huevos", señaló la doctora en Biología Florencia Labombarda, del Conicet, en la cuenta de Instagram @tomateloconciencia. Para eso, desarrolló "un sofisticadísimo sistema del olfato que le permite detectar a sus víctimas" y elegir entre distintas personas.

mosquitos

Qué atrae más a los mosquitos

Labombarda afirmó que los mosquitos no pican al azar, sino que "nos eligen, y hay humanos que les gustan más que otros". Hay distintos factores que influyen en esta decisión y, según distintos estudios, el componente genético juega un papel clave, particularmente el sistema inmunológico.

Las defensas del organismo son las que controlan el microbioma de la piel, es decir, las bacterias que crecen sobre el cuerpo. Cada persona tiene uno en particular, lo que hace que nuestra piel huela diferente, y el olfato de los mosquitos lo percibe: prefieren las pieles con muchas bacterias, pero poca variedad.

Otro factor que los atrae es el dióxido de carbono (CO2), por lo que eligen picar a quienes liberan más cantidades: personas "muy corpulentas", que están haciendo ejercicio o que atraviesan el último trimestre de un embarazo. Lo mismo sucede con el ácido láctico que liberamos al transpirar.

Además, la especialista reveló que los mosquitos también tienen preferencias en lo que se refiere a grupos sanguíneos: les gusta especialmente la sangre del grupo 0, seguida por la del grupo B, y suelen descartar a las personas del grupo A. También, aunque no está claro por qué, eligen a quienes beben alcohol.

