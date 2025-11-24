24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

Una encuesta de CBS/YouGov mostró un rechazo contundente a cualquier acción armada ordenada por la Casa Blanca.

Por
El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

New York Times

En medio del conflicto entre Estados Unidos sobre Venezuela, una encuesta de CBS realizada por YouGov reveló que siete de cada diez estadounidenses se oponen a una intervención militar.

El presidente Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe venezolano.
Te puede interesar:

Donald Trump declaró "terrorista" a Nicolás Maduro y crece la tensión entre EEUU y Venezuela

Según el estudio, el 76% cree que Donald Trump no explicó con claridad cuál es su postura respecto a una posible acción armada en el país gobernador por Nicolás Maduro. Esa indefinición alimentó el escepticismo dentro del electorado conservador, que presiona por mayor transparencia antes de avalar cualquier escalada en el Caribe.

El sondeo también mide cómo perciben los estadounidenses la amenaza venezolana: el 48% la considera “menor”, mientras que el 39% directamente no ve riesgo alguno para la seguridad nacional. Solo el 13% califica a Venezuela como una amenaza importante.

En ese marco, el 66% sostiene que Trump debería pedir autorización del Congreso antes de avanzar con una intervención. La demanda es mayoritaria incluso entre republicanos, un indicador del desgaste hacia decisiones unilaterales en materia militar.

La encuesta incluye además el uso de la fuerza en operaciones contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Allí aparece una grieta distinta: el 53% apoya esos ataques, aunque el 75% exige pruebas firmes de que las naves transportaban droga. El dato cobra peso tras las denuncias por más de 80 muertes en esas operaciones, señaladas como posibles ejecuciones extrajudiciales.

El clima general tampoco favorece al presidente: su aprobación se mantiene en 40%, con niveles altos de rechazo en inmigración (55%), economía (64%) e inflación (68%). El estudio se realizó entre el 19 y el 21 de noviembre, con 2.489 entrevistas y un margen de error de 2,4 puntos porcentuales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tatiana Schlossberg reveló que tiene un cáncer terminal.

A la nieta de John F. Kennedy le diagnosticaron cáncer terminal el día que nació su hijo

Iberia es una de las aerolíneas que tomó la medida.

Seis aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de EEUU por la "actividad militar"

El presidente Javier Milei.

Milei enfrenta el primer frío de la primavera post electoral

El evento pensado para la comunidad financiera de Wall Street busca fondos e inversiones para el desarrollo del país.

Milei lanza la Argentina Week para seducir a fondos e inversores internacionales en Estados Unidos

Jimmy Kimmel, otra vez en la mira de Donald Trump.

La respuesta de Jimmy Kimmel a Trump tras su último ataque al periodismo: "Callate, cerdito"

Bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, aseguró Volodímir Zelenski.
play

Zelenski, ante el dilema del plan de paz con Rusia: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

Rating Cero

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

últimas noticias

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 1 hora
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

Hace 1 hora