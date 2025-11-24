El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela Una encuesta de CBS/YouGov mostró un rechazo contundente a cualquier acción armada ordenada por la Casa Blanca. Por







En medio del conflicto entre Estados Unidos sobre Venezuela, una encuesta de CBS realizada por YouGov reveló que siete de cada diez estadounidenses se oponen a una intervención militar.

Según el estudio, el 76% cree que Donald Trump no explicó con claridad cuál es su postura respecto a una posible acción armada en el país gobernador por Nicolás Maduro. Esa indefinición alimentó el escepticismo dentro del electorado conservador, que presiona por mayor transparencia antes de avalar cualquier escalada en el Caribe.

El sondeo también mide cómo perciben los estadounidenses la amenaza venezolana: el 48% la considera “menor”, mientras que el 39% directamente no ve riesgo alguno para la seguridad nacional. Solo el 13% califica a Venezuela como una amenaza importante.

En ese marco, el 66% sostiene que Trump debería pedir autorización del Congreso antes de avanzar con una intervención. La demanda es mayoritaria incluso entre republicanos, un indicador del desgaste hacia decisiones unilaterales en materia militar.

La encuesta incluye además el uso de la fuerza en operaciones contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Allí aparece una grieta distinta: el 53% apoya esos ataques, aunque el 75% exige pruebas firmes de que las naves transportaban droga. El dato cobra peso tras las denuncias por más de 80 muertes en esas operaciones, señaladas como posibles ejecuciones extrajudiciales.