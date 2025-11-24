IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Su fragancia se destaca por su mezcla frutal y floral. La versión recargable permite un uso más sustentable y práctico.

El perfume reúne notas frutales

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Redes sociales
  • La elección aromática de Zaira Nara pertenece a una firma reconocida y se destaca por su envase y diseño icónico.
  • Su fragancia mezcla frutas, flores y notas cálidas, además de ofrecer una versión recargable que apunta al consumo responsable.
  • Fame, el perfume que utiliza, fue creado por perfumistas de renombre y se caracteriza por un perfil olfativo con matices exóticos.
  • En Argentina puede adquirirse en varias presentaciones, con la opción de pagar en cuotas y acceder al formato que permite recarga.

Zaira Nara mostró cuál es la fragancia que la acompaña en su día a día y que se volvió parte de su estilo personal. Se trata de un perfume lanzado recientemente por una marca internacional, conocido por su particular aroma y su presentación llamativa.

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ
Te puede interesar:

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La elección generó curiosidad entre sus seguidores, sobre todo porque el perfume reúne notas frutales, florales y amaderadas, además de contar con una versión que permite recarga, algo cada vez más buscado por quienes prefieren opciones ecológicas.

Con estas características, la fragancia se ubicó como una de las preferidas de quienes siguen tendencias, y su estética dorada la convirtió en un accesorio más dentro del universo de la moda y la belleza.

Fame

Cuál es el perfume favorito de Zaira Nara

La modelo utiliza Fame de Paco Rabanne, una fragancia pensada para mujeres y creada por Dora Baghriche, Marie Salamagne, Alberto Morillas y Fabrice Pellegrin. Pertenece a la familia almizcle floral amaderada y destaca por su mezcla de ingredientes que aportan un perfil aromático envolvente.

La salida combina mango y bergamota, seguida por un corazón marcado por el jazmín y el incienso de olíbano. El fondo se sostiene con vainilla y sándalo, lo que genera un aroma cálido y con un toque exótico. Gracias a esta estructura, es un perfume adaptable tanto a rutinas diurnas como a salidas nocturnas, lo que explica por qué se convirtió en el elegido de Zaira Nara para diversas situaciones.

Fame de Paco

Cuánto sale el perfume favorito de Zaira Nara

El frasco de 30 ml es posible conseguirlo a alrededor de 85 mil pesos, mientras que el de 50 ml tiene un valor de 125000 y el de 80 ml se consigue a más de 160 mil, esta última la única que permite recarga. Esta alternativa resulta conveniente para uso prolongado, ya que reduce el descarte y permite ahorrar en futuras reposiciones.

Quienes buscan un aroma con presencia, que mezcle frutas, flores y notas más cálidas, encuentran en Fame una opción práctica y llamativa, especialmente para quienes siguen tendencias y priorizan un consumo más responsable.

Noticias relacionadas

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 59 minutos
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

Hace 1 hora