Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.
La elección aromática de Zaira Nara pertenece a una firma reconocida y se destaca por su envase y diseño icónico.
Su fragancia mezcla frutas, flores y notas cálidas, además de ofrecer una versión recargable que apunta al consumo responsable.
Fame, el perfume que utiliza, fue creado por perfumistas de renombre y se caracteriza por un perfil olfativo con matices exóticos.
En Argentina puede adquirirse en varias presentaciones, con la opción de pagar en cuotas y acceder al formato que permite recarga.
Zaira Nara mostró cuál es la fragancia que la acompaña en su día a día y que se volvió parte de su estilo personal. Se trata de un perfume lanzado recientemente por una marca internacional, conocido por su particular aroma y su presentación llamativa.
La elección generó curiosidad entre sus seguidores, sobre todo porque el perfume reúne notas frutales, florales y amaderadas, además de contar con una versión que permite recarga, algo cada vez más buscado por quienes prefieren opciones ecológicas.
Con estas características, la fragancia se ubicó como una de las preferidas de quienes siguen tendencias, y su estética dorada la convirtió en un accesorio más dentro del universo de la moda y la belleza.
Cuál es el perfume favorito de Zaira Nara
La modelo utiliza Fame de Paco Rabanne, una fragancia pensada para mujeres y creada por Dora Baghriche, Marie Salamagne, Alberto Morillas y Fabrice Pellegrin. Pertenece a la familia almizcle floral amaderada y destaca por su mezcla de ingredientes que aportan un perfil aromático envolvente.
La salida combina mango y bergamota, seguida por un corazón marcado por el jazmín y el incienso de olíbano. El fondo se sostiene con vainilla y sándalo, lo que genera un aroma cálido y con un toque exótico. Gracias a esta estructura, es un perfume adaptable tanto a rutinas diurnas como a salidas nocturnas, lo que explica por qué se convirtió en el elegido de Zaira Nara para diversas situaciones.
Cuánto sale el perfume favorito de Zaira Nara
El frasco de 30 ml es posible conseguirlo a alrededor de 85 mil pesos, mientras que el de 50 ml tiene un valor de 125000 y el de 80 ml se consigue a más de 160 mil, esta última la única que permite recarga. Esta alternativa resulta conveniente para uso prolongado, ya que reduce el descarte y permite ahorrar en futuras reposiciones.
Quienes buscan un aroma con presencia, que mezcle frutas, flores y notas más cálidas, encuentran en Fame una opción práctica y llamativa, especialmente para quienes siguen tendencias y priorizan un consumo más responsable.