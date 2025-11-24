Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale Su fragancia se destaca por su mezcla frutal y floral. La versión recargable permite un uso más sustentable y práctico.







El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada. Redes sociales

La elección aromática de Zaira Nara pertenece a una firma reconocida y se destaca por su envase y diseño icónico.

Su fragancia mezcla frutas, flores y notas cálidas, además de ofrecer una versión recargable que apunta al consumo responsable.

Fame, el perfume que utiliza, fue creado por perfumistas de renombre y se caracteriza por un perfil olfativo con matices exóticos.

En Argentina puede adquirirse en varias presentaciones, con la opción de pagar en cuotas y acceder al formato que permite recarga. Zaira Nara mostró cuál es la fragancia que la acompaña en su día a día y que se volvió parte de su estilo personal. Se trata de un perfume lanzado recientemente por una marca internacional, conocido por su particular aroma y su presentación llamativa.

La elección generó curiosidad entre sus seguidores, sobre todo porque el perfume reúne notas frutales, florales y amaderadas, además de contar con una versión que permite recarga, algo cada vez más buscado por quienes prefieren opciones ecológicas.

Con estas características, la fragancia se ubicó como una de las preferidas de quienes siguen tendencias, y su estética dorada la convirtió en un accesorio más dentro del universo de la moda y la belleza.

Fame Marie Claire Cuál es el perfume favorito de Zaira Nara La modelo utiliza Fame de Paco Rabanne, una fragancia pensada para mujeres y creada por Dora Baghriche, Marie Salamagne, Alberto Morillas y Fabrice Pellegrin. Pertenece a la familia almizcle floral amaderada y destaca por su mezcla de ingredientes que aportan un perfil aromático envolvente.

La salida combina mango y bergamota, seguida por un corazón marcado por el jazmín y el incienso de olíbano. El fondo se sostiene con vainilla y sándalo, lo que genera un aroma cálido y con un toque exótico. Gracias a esta estructura, es un perfume adaptable tanto a rutinas diurnas como a salidas nocturnas, lo que explica por qué se convirtió en el elegido de Zaira Nara para diversas situaciones.