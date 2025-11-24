Murió Juan José Mussi: quién asumirá como intendente de Berazategui El histórico dirigente peronista tuvo seis mandatos como jefe comunal de ese partido bonaerense y falleció a sus 84 años luego de sufrir problemas de salud. Por







Juan José Mussi tenía 84 años.

El histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años luego de enfrentar graves problemas de salud. Se encontraba al frente de su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

El artículo 123 de la Ley 5.109, sancionada en la provincia de Buenos Aires, marca que "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél; en caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente".

Por este motivo, en principio, su sucesor será el secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Balor, quien lideró la lista de concejales titulares en 2023. En aquel entonces, también fueron candidatos María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro, Omar Acosta, Salome Pereyra, Andrés Nikitiuk, Mabel Dias, Juan Bautista López y Cecilia Roldán.