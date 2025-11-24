24 de noviembre de 2025 Inicio
Murió Juan José Mussi: quién asumirá como intendente de Berazategui

El histórico dirigente peronista tuvo seis mandatos como jefe comunal de ese partido bonaerense y falleció a sus 84 años luego de sufrir problemas de salud.

Juan José Mussi tenía 84 años.

Juan José Mussi tenía 84 años.

El histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años luego de enfrentar graves problemas de salud. Se encontraba al frente de su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista
El artículo 123 de la Ley 5.109, sancionada en la provincia de Buenos Aires, marca que "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél; en caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente".

Por este motivo, en principio, su sucesor será el secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Balor, quien lideró la lista de concejales titulares en 2023. En aquel entonces, también fueron candidatos María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro, Omar Acosta, Salome Pereyra, Andrés Nikitiuk, Mabel Dias, Juan Bautista López y Cecilia Roldán.

Mussi fue elegido como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Se encontraba internado desde la última semana en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar que se agravó en los últimos días.

