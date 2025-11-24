24 de noviembre de 2025 Inicio
Más del 50% de los crímenes de mujeres en Ciudad fueron calificados como femicidios

El dato se desprende del índice realizado entre 2015 y 2024 y que se conoció en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Por las restricciones del coronavirus

Por las restricciones del coronavirus, el 2020 fue el año en que más femicidios hubo

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se dio a conocer unos números alarmantes sobre los femicidios en el país: en los últimos 10 años más del 50% de los homicidios de mujeres cometidos con violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires que llegaron a una condena fueron calificados como femicidios.

Estos datos surgen de la séptima edición del informe de seguimiento de las investigaciones judiciales por femicidios, transfemicidios y otros homicidios dolosos de mujeres en Capital Federal, realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), formulado entre 2015 y 2024. “El 53% de los homicidios de mujeres en que se observaron elementos de violencia de género que alcanzaron sentencia condenatoria fueron calificados como femicidios”, se detalló.

En el mismo, se destaca que, durante ese período de tiempo, hubo 192 causas en las que se investigaron 199 homicidios de mujeres: “El 62% de esos casos fueron clasificados como femicidios, en tanto se observaron indicadores preestablecidos de violencia por motivos de género”.

Lamentablemente, se constató que durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus en 2020 fue el año que más femicidios hubo, debido a que por las restricciones muchas de las víctimas no pudieron pedir auxilio o escapar de la violencia. De igual modo, las autoridades alertan que en el último tiempo hay un incremento en los crímenes ligados a la violencia de género.

Desde el portal Fiscales, indicaron que, a julio de 2025, hubo 96 fallos condenatorios y otros 10 resultaron absolutorios.

Femicidios en Argentina: cuáles son los tiempos judiciales, penas y agravantes

El análisis de los procesos judiciales muestra que entre el hecho letal y la elevación a juicio transcurre en promedio 9 meses, mientras que, si se tiene en cuenta la etapa oral, se advierte un plazo de poco más de 2 años (26 meses).

De igual modo se detalló que es inusual que en esa instancia queden firmes, ya que el 84% de las sentencias fueron recurridas ante la Cámara Nacional de Casación Penal, lo que prolonga la tramitación de los casos.

tiempos judiciales

Aquellos procesos que agotaron todas las instancias -incluyendo recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “tuvieron una duración promedio de 7 años desde el momento del hecho hasta su finalización”, resalta el informe.

En las 96 sentencias condenatorias se establecieron penas para 105 personas consideradas autoras de homicidios dolosos de mujeres. El 63% de los responsables recibió prisión perpetua.

