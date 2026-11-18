Para aquellos deseosos de figurar en el histórico libro, el camino es algo sinuoso pero no inalcanzable, y está apenas a unos clicks de distancia.

Los Récords Mundiales Guinness , referencia ineludible para los logros y curiosidades de la humanidad y las características más extremas de la naturaleza, celebran este miércoles su día mundial para alentar a alcanzar nuevas marcas. Para aquellos deseosos de figurar en el histórico libro, el camino es algo sinuoso pero no inalcanzable, y está apenas a unos clicks de distancia .

El Libro Guinness de los Récords nació en 1955 , luego de que Sir Hugh Beaver, director de la célebre cervecería irlandesa Guinness, debatiera con sus compañeros de cacería sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa sin llegar a una respuesta unánime. La falta de un material que proveyera estos datos para zanjar discusiones le dio la idea de publicar el libro, que con los años se convirtió en una marca de referencia y hasta dueña de un récord: el anuario más vendido del mundo.

Para quienes van por un desafío personal, Guinness ofrece la solicitud estándar, pensada para quien intenta el récord a título individual, como logro , y no en nombre de una empresa ni para promocionar un producto, servicio o campaña.

El primer requisito es la paciencia . Según explican desde la institución, las propuestas se revisan por orden de llegada y demoran un mínimo de 3 meses, mismo plazo para quienes envíen evidencia del intento de fijar una nueva marca. Las consultas posteriores a la revisión de la solicitud se responden por orden de llegada, con un mínimo de 2 semanas.

Otra condición es económica: las propuestas de récords nuevos, o no seleccionados de la lista existente, tienen una tarifa no cancelable de 5 dólares o 5 euros (más IVA).

El primer Libro Guinness de los Récords se publicó en 1955.

Proceso de solicitud: el paso a paso para aplicar a un récord Guinness

Según la web oficial, el primer paso para lograr un título es completar la solicitud. Y el proceso, que se realiza de forma online, tiene cinco etapas:

Paso 1: informarse . Hay que leer con atención la sección de récords del sitio, donde figuran los requisitos para obtener un título, los motivos por los que se rechazan las solicitudes y cómo presentarla.

. Hay que leer con atención la sección de récords del sitio, donde figuran los requisitos para obtener un título, los motivos por los que se rechazan las solicitudes y cómo presentarla. Paso 2: registrarse en el sitio . Es obligatorio para acceder a la base de datos de récords.

. Es obligatorio para acceder a la base de datos de récords. Paso 3: elegir el récord . Si el título está activo y se aceptan solicitudes, aparece el botón “Solicitar Ahora”, que lleva a un formulario en línea. Si no existe el récord que se busca, se puede proponer uno nuevo con el botón “Solicitar un nuevo título de récord”, al final de los resultados de búsqueda.

. Si el título está activo y se aceptan solicitudes, aparece el botón “Solicitar Ahora”, que lleva a un formulario en línea. Si no existe el récord que se busca, se puede proponer uno nuevo con el botón “Solicitar un nuevo título de récord”, al final de los resultados de búsqueda. Paso 4: completar y enviar la solicitud . Al hacerlo, se puede optar por una solicitud prioritaria, que garantiza recibir las pautas y lineamientos en 5 días hábiles. Una solicitud estándar puede demorar un mínimo de hasta 12 semanas.

. Al hacerlo, se puede optar por una solicitud prioritaria, que garantiza recibir las pautas y lineamientos en 5 días hábiles. Una solicitud estándar puede demorar un mínimo de hasta 12 semanas. Paso 5: recibir las reglas. Si la solicitud es aceptada, llegan las normas y los próximos pasos para el intento.

Por supuesto que el vil metal mueve al mundo y hay mecanismos para acelerar los procesos. Una solicitud prioritaria, que cuesta u$s800 para títulos de récord existentes y u$s1.000 para propuestas de récords nuevos (no reembolsables, claro), permite acortar los plazos a unos cinco días hábiles.

Los Récords Guinness, disparadores de conversaciones.

Además, por la friolera de u$s650 se puede acceder a una revisión prioritaria de evidencias, que se responde en dos días hábiles contra las dos semanas del proceso gratuito.

Los motivos por los que Guinness rechaza solicitudes de récords

Es de imaginarse que las oficinas de Guinness reciban toneladas de propuestas diarias de todas partes del mundo para fijar nuevos récords, en muchos casos con la intención de viralizarse y tener un poco de atención en redes sociales. La institución definió una serie de pautas para rechazar solicitudes, y saberlas puede significar un ahorro de tiempo y dinero:

Descripción insuficiente: los datos enviados no alcanzan para evaluar la propuesta.

Criterios no cumplidos: por ejemplo, un récord que no se puede estandarizar.

Sin formato estándar: Guinness monitorea intentos en plazos como 1 minuto, 3 minutos o 1 hora. Un récord de "más trucos en 7 minutos", por ejemplo, no entra.

Hechos o récords históricos: suelen actualizarse sin necesidad de solicitud.

Demasiado especializado: los récords deben poder romperse y generar interés internacional.

Inapropiado u ofensivo: esas solicitudes no se procesan.

Títulos descontinuados: los retirados no se aceptan como nuevas propuestas.

Además, hay otros tipos de récords que, por política de Guinness, jamás se aceptan: