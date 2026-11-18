La campaña se transmite desde el martes 17 al viernes 20, todos los días de 11 a 13. Los investigadores trabajan en Catamarca, en una zona que tiene 30 hectáreas de extensión y es definido como un “pequeño Cuzco” en Argentina.

La campaña se transmite desde el 17 al 20 de noviembre y todos los días de 11 a 13 Fundación Azara.

¿Sabías que en Catamarca existe un sitio arqueológico conocido como el "Cuzco argentino"? Se trata de El Shincal de Quimivil , una antigua ciudad construida por los incas junto con las poblaciones locales entre 1471 y 1536. Ahora, un equipo interdisciplinario de investigadores realiza una excavación arqueológica que se puede seguir en vivo a través de YouTube.

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Un grupo interdisciplinario de investigadores muestra en vivo cómo es una excavación arqueológica en uno de los lugares donde el estado expansivo inca dejó su marca. Desde Jujuy hasta Mendoza se encontraron sitios arqueológicos que pertenecieron a los incas, algunos utilizados para cuando estaban “de paso” como tambos, otros de residencia permanente como el Shincal que son importantes porque son una capital provincial.

“El Shincal tiene unas 30 hectáreas de extensión y ha sido definido como un pequeño Cuzco porque representa los mismos tipos edificios de la localidad peruana, en ubicaciones similares respetando las distancias las características de los recintos” , contó Aylén Capparelli , arqueobotánica y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata que va a participar de la expedición, en diálogo con C5N.

Para Capparelli el Shincal tiene vida propia y espera con entusiasmo que este streaming despierte nuevas vocaciones científicas y sirva para promover, poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de este sitio arqueológico, en conjunto con los pobladores locales.

Para Capparelli esta es una muy buena oportunidad de mostrar el trabajo de los investigadores “tenemos la posibilidad de que todo país se entere de cómo es un proceso de excavación arqueológica, que el país vea lo bello que es Catamarca, lo bello que es el Shincal desde sus ruinas, desde sus pobladores, todo eso me emociona muchísimo”.

El streaming es auspiciado, financiado y transmitido por Fundación Azara en su canal de YouTube, el equipo reúne a especialistas en antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio, vinculados a distintas instituciones académicas y científicas del país, entre ellas el CONICET, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca. También cuenta con el apoyo de la Dirección de Antropología de Catamarca y de la Municipalidad de Londres.

TRIPADVISOR

Una de las principales expectativas del espacio es poder interactuar con el público “porque vamos a estar respondiendo a todas las preguntas durante el streaming, así que esto también para nosotros es importantísimo poder interactuar, que la gente saque sus dudas y, y que se vea, bueno, cómo hacemos para conocer sobre cómo vivieron los antepasados que poblaron el Shincal”.

¿Cómo se realiza una expedición arqueológica?

Según contó la arqueobotánica los investigadores realizan primero un relevamiento de toda la geomorfología del lugar, luego se establecen los puntos cero, de la superficie, donde se va a empezar la excavación.

El proceso de la excavación es muy minucioso y largo, se hace a cucharín y pincel, en cuadrículas demarcadas dentro de la habitación, para tener una referencia de qué lugar salen los restos materiales de los antepasados.

Estos restos pueden ser de distinto tipo: óseos, botánicos, de material lítico, material cerámico. En el caso del recinto dentro del Shincal, los científicos esperan que sea un recinto relacionado a las cocinas del sitio.

Podrían llegar a encontrar “algún fogón, cerámica tipo ordinaria, que estaba relacionada con las cocinas o un poco más decorada que se haya utilizado para el servicio de los alimentos o las bebidas”, contó.

Fundación Azara.

La tierra que se saca del lugar “se zarandea y se recupera de la zaranda lo que se haya pasado por alto en el proceso de excavación, puede ser que un pequeño resto de cerámica se vaya con el sedimento”.

El trabajo se realiza estrato por estrato y la investigadora detalló que “se va a seguir un perfil estratigráfico que responde al perfil sedimentario natural del sitio, o sea, se va se va a bajar en profundidad estrato por estrato y ese sedimento se extrae con cucharín y pincel cuidadosamente porque la idea es pincelar el sedimento y que cada uno de los restos que aparezcan tienen que quedar en el lugar antes de ser clasificado y embolsado”.

Cuando durante la excavación se encuentra un resto de interés, primero se lo deja en el lugar y se señala su ubicación con flechas de colores para poder fotografiarlo. Luego, se registra con precisión dónde apareció mediante un mapeo y un dibujo que permite documentar su disposición dentro del perfil de excavación.

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Una vez completado este procedimiento, el material se recoge, se guarda en una bolsa y se etiqueta con información detallada sobre el sitio y la cuadrícula de donde fue extraído. Finalmente, se traslada al laboratorio, donde se analiza con mayor precisión.

“Es un proceso muy cuidado donde todo se registra, donde todos los restos se embolsan para su estudio, se llevan después al laboratorio”, remarcó.

Arqueología + botánica: cómo estudiar las interacciones de los seres humanos y las plantas en el pasado

Aylén se especializa en la arqueobotánica, la combinación entre arqueología y botánica, estudia las interacciones entre los seres humanos y las plantas en el pasado. En los sitios pueden encontrar registro de plantas, frutos, semillas, maderas etc.

Durante esta campaña esperan encontrar “restos carbonizados, porque los niveles de humedad y de precipitaciones que tiene el sitio por año, que tiene unos 600 mm en promedio anual de precipitaciones, no nos permiten encontrar restos secos, si no son restos muy engrosados, como los carozos de durazno que que aparecieron en la plataforma ceremonial de Ushnu”. Estos restos fueron fechados posteriores a los incas en un contexto que corresponde al segundo gran alzamiento calchaquí, una gran rebelión armada de la Confederación Diaguita (pueblos originarios de los Valles Calchaquíes) contra el Imperio Español en la antigua Gobernación del Tucumán.

“En este contexto aparecieron granos de trigo, de cebada y carozos de durazno, que pensamos que no es que se estaban cultivando en los alrededores del sitio para ese momento, sino que se han tomado de la interacción de los calchaquíes con las poblaciones vecinas para dar identidad al alzamiento y para de alguna manera reivindicar sus costumbres y sus ceremonias”, relató.

Especies vegetales que se recuperaron en el Shincal

También se encontraron restos de distintas especies vegetales que permiten conocer qué plantas utilizaban las poblaciones que habitaron el lugar. Uno de los hallazgos más llamativos es la presencia de algarrobo, cuyos restos aparecen en una cantidad similar a los de maíz, un cultivo central para la alimentación de los incas. Los investigadores consideran que los incas también incorporaron plantas nativas e incorporaron las costumbres alimentarias de las comunidades locales con las que interactúan.

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Además, encontraron frutos de chañar, que pudieron tener usos alimenticios o medicinales, y restos de otros cultivos como porotos, zapallo y quínoa. En el caso de esta última, todavía no se pudo determinar si era cultivada en la zona durante el dominio inca o si llegaba a través del intercambio con otras poblaciones. “Pensamos que los incas incorporaron también los hábitos y las costumbres de las sociedades locales con las que interactuaron”, cerró.

El Shincal de Quimivil fue planificado y construido por los incas y las poblaciones locales aproximadamente entre 1471 y 1536. Las investigaciones arqueológicas lo caracterizan como una capital provincial —o wamani— del Kollasuyu, la región sur y la más extensa de las que integraban el estado expansivo inca, con funciones políticas, administrativas y ceremoniales. Su arquitectura incluye una organización compleja, con una plaza central o aucapata, el ushnu o altar, edificios públicos o kallankas, conjuntos de recintos o kanchas, estructuras de almacenamiento o collcas y un tramo del Qhapaq Ñan, o Camino del Inca.

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