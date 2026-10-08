8 de octubre de 2026 Inicio
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Murió Margaret Hamilton, la programadora de la NASA que fue clave en la llegada del hombre a la Luna

La investigadora lideró a un equipo de 100 personas para desarrollar el software que permitió guiar a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin llegar a la Luna en 1969. La noticia fue confirmada por su familia.

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Margaret Hamilton fue la primera mujer programadora contratada por el MIT. 

Margaret Hamilton fue la primera mujer programadora contratada por el MIT. 

NASA/Alamy

A los 90 años murió Margaret Hamilton pionera en ingeniería de sofware del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) figura clave para la llegada del hombre a la Luna en la misión del Apolo 11 de la NASA. La investigadora lideró a un equipo de 100 personas para desarrollar el software que permitió guiar a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin en 1969.

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El MIT ayudó a la NASA para poder llevar adelante la misión espacial que llegaría a la Luna tras firmar un contrato en 1961. Con tan solo 33 años Margaret Hamilton era una científica informática que dirigió la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación que trabajó en desarrollar el sistema de guía del programa Apolo y popularizó el concepto de ingeniería de software.

"Tuvimos que encontrar una solución, y la encontramos. Mirando hacia atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo; no nos quedó más remedio que ser pioneros", expresó en su momento Hamilton.

La imagen más popular de la matemática es una de ella junto a varios libros de código, cuyo epígrafe origial dice: "Aquí se muestra a Margaret de pie junto a listados del software desarrollado por ella y el equipo del que estaba a cargo, el equipo de software de vuelo a bordo del módulo lunar y el módulo de mando".

La misión del Apolo 11 marcó un antes y un después en la carrera espacial estadounidense y en el mundo entero, sin embargo los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins sufrieron una serie de desafíos antes del alunizaje.

En una entrevista del MIT, Margaret recordó uno de los momentos más cruciales de la misión: "Escuchando las conversaciones entre los astronautas y el Control de Misión cuando, de repente, las secuencias normales de la misión se vieron interrumpidas por las pantallas de prioridad de las alarmas 1201 y 1202, que obligaban a los astronautas a decidir si aterrizar o no. Miré a Fred Martin al otro lado de la sala y él me miró a mí. ¿Qué pudo haber provocado que estas alarmas se activaran en un momento tan crucial? Pronto quedó claro que el software no solo informaba de un problema de hardware, sino que además lo estaba compensando. Con solo unos minutos de margen, se decidió realizar el aterrizaje. El resto es historia".

"Posteriormente se descubrió que el origen del error se encontraba en el documento de la lista de verificación del astronauta, que le indicaba que colocara el interruptor del radar de encuentro en la posición incorrecta, robando así valioso tiempo de CPU. Muchos consideraron que los mecanismos que el software utilizó para esta emergencia salvaron la misión Apolo 11", cerró.

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