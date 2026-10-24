24 de octubre de 2026 Inicio
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Lucas Paganini, el argentino que trabaja en la NASA: "Argentina tiene una gran tradición aeroespacial"

Nacido en Maipú, Mendoza, Lucas Paganini trabaja desde hace más de 15 años en la NASA y hoy participa en la misión del telescopio espacial Nancy Grace Roman. En diálogo con C5N, repasó su camino desde Argentina hasta Estados Unidos, los desafíos de su carrera y la importancia de sostener políticas científicas a largo plazo.

Daniela Salinas
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Daniela Salinas

C5N entrevistó en exclusiva a Lucas Paganini, argentino que trabaja en la NASA. 

PH: Camila Alonso Suárez
I Encuentro Nacional de Investigaciones Patagónicas y XI Jornada de Becaries CENPAT.
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En diálogo con C5N, Paganini repasó sus comienzos en Maipú y el camino que lo llevó a trabajar en la NASA, una posibilidad que no imaginaba durante su infancia. Estudió Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Universidad Nacional de Mendoza y luego obtuvo una beca para realizar un doctorado en el Instituto Max Planck, en Alemania, donde orientó su carrera hacia la investigación.

"No tenés que saber el final de la historia para empezar a dar los primeros pasos", reflexionó Paganini al imaginar qué consejo le daría a su versión de la infancia. A lo largo de su carrera, tuvo que afrontar distintos desafíos, entre ellos dejar Argentina, alejarse de su familia y adaptarse a una nueva vida en Alemania.

La adaptación a la vida en el extranjero no fue sencilla. Durante ese período, Paganini trabajó en bares y en otros ámbitos alejados de su formación profesional. Según explicó, esas experiencias le permitieron descubrir su capacidad para adaptarse a distintos entornos, aprender y alcanzar sus objetivos a través del trabajo.

Lucas Paganini a los 4 o 5 años en Maipú, Mendoza.

Lucas Paganini a los 4 o 5 años en Maipú, Mendoza.

¿Cómo fue recibir la propuesta de trabajar en la NASA?

Tras finalizar su tesis doctoral en el Instituto Max Planck, viajó a Florida, Estados Unidos, para presentar un póster académico. Allí recibió la tarjeta de contacto de una persona vinculada al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en California, quien lo invitó a dar charlas sobre su trabajo. Al regresar a Alemania, tenía tres propuestas laborales.

"En Alemania no creían que podía hacer investigación porque era ingeniero", contó Lucas. Para él fue una gran lección porque, a pesar de eso, había recibido propuestas para investigar: "Nuestro límite no está en lo que estima otra persona, sino en los límites que nosotros mismos nos ponemos".

Lucas Paganini es ingeniero y trabaja en la NASA desde hace más de 15 años.

Lucas Paganini es ingeniero y trabaja en la NASA desde hace más de 15 años.

¿Cómo es trabajar en proyectos de la NASA?

Para muchas personas, levantarse temprano e ir a trabajar forma parte de la rutina diaria. Para Paganini, sin embargo, su labor tiene una particularidad: participa en proyectos que buscan responder algunas de las grandes preguntas sobre el universo. "Levantarse para ir a un trabajo que trata de responder si estamos solos en el universo es como wow", remarcó.

A lo largo de su trayectoria, Paganini participó en distintos proyectos de investigación y observación astronómica. Entre ellos se encuentran iniciativas vinculadas con ULTRASAT y NASA-Keck, además de estudios sobre Europa, una de las lunas de Júpiter. En reconocimiento a su trabajo, un asteroide recibió su nombre en 1998: el 33323 Lucaspaganini.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman tiene como destino el punto de Lagrange 2 (L2), donde desarrollará sus observaciones científicas. Según explicó Paganini, los equipos de la NASA supervisan el funcionamiento de los sistemas y los instrumentos. "Se han prendido los instrumentos, se empezaron a tomar las primeras imágenes, ya hay un poco de las primeras imágenes que están muy buenas", adelantó.

El telescopio Roman tendrá un campo de visión mucho más amplio que el Hubble, con una calidad de imagen comparable. Esta capacidad permitirá observar grandes regiones del universo en menos tiempo y elaborar mapas del cosmos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto significa que, lo que para el Hubble tardaría 1.000 años, con el nuevo telescopio se podrá hacer en uno. "Vamos a obtener estas grandes vistas del universo que no habíamos logrado obtener anteriormente", añadió.

El telescopio Nancy Grace Roman.

El telescopio Nancy Grace Roman.

La ciencia como pilar fundamental

"Es muy importante el trabajo de los científicos, ingenieros, técnicos, pero también está bueno tener una visión a largo plazo, un modelo científico a nivel país y un financiamiento que lo acompañe", aseguró Lucas, con miras a que el sistema científico y tecnológico genere avances, descubrimientos y brinde mejoras para la sociedad.

Durante el 2026, Argentina envió al espacio al cubesat "Atenea" en la misión Artemis 2 que llevó a la humanidad a orbitar la Luna después de más de 50 años y, recientemente la Universidad Nacional de La Plata creó el USAT 1, el primer satélite universitario que fue lanzado a principios de octubre.

Frente a este avance, el ingeniero remarcó que "Argentina tiene una gran tradición aeroespacial, siempre fue muy avanzado. Es importante que hayan estas políticas de largo plazo, un plan espacial apolítico que permita el desarrollo íntegro y continuo". "Tenemos profesionales, un capital humano muy rico", cerró.

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