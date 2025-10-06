6 de octubre de 2025 Inicio
Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hasta el momento ningún argentino ganó el Premio Nobel de Literatura pese a que Jorge Luis Borges fue nominado en varias ediciones a fines de la década del 60.

El 9 de octubre, la Real Academia Sueca dará a conocer al ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, uno de los galardones más prestigiosos del mundo de las letras. Como cada año, la ceremonia oficial de entrega se celebrará en Estocolmo el 10 de diciembre, fecha en la que también se conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Si bien el proceso de selección de los aspirantes al premio se mantiene bajo estricta reserva, la expectativa crece y la agencia de apuestas Betsson hace la consulta por los ganadores. El australiano Gerald Murnane figura como el máximo favorito.

El escritor de 86 años, autor de obras destacadas como The Plains (1982), Inland (1988) y Border Districts (2017), también fue el mayor candidato de la casa de apuestas en la edición del año pasado y paga una cuota de 6.00.

Detrás, completan el podio de los favoritos el húngaro László Krasznahorkai (7.00) y la mexicana Cristina Rivera Garza (10.00).

“No es inusual que un autor encabece la lista dos años seguidos. Lo que sorprende este año es que tanto Murnane como Rivera Garza provienen de regiones que por mucho tiempo no habían estado representadas entre los ganadores del Nobel”, explicó Robin Olenius, Jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group.

Y agregó: “En los últimos años, los ganadores estuvieron entre nuestros principales favoritos. Jon Fosse era el segundo en la lista y Annie Ernaux, la tercera. En 2020, Louise Glück también lideraba las probabilidades. Pero también tuvimos grandes sorpresas como Bob Dylan y Han Kang, la ganadora del año pasado, o Abdulrazak Gurnah que ni siquiera estaba en nuestra lista.”

Esta edición llega tras una histórica consagración de la surcoreana Han Kang en 2024, quien no figuraba entre los máximos favoritos de Betsson. La autora que tiene como obra maestra la novela “La vegetariana” fue la primera surcoreana en obtener el Nobel de Literatura y la decimoctava mujer entre los 121 ganadores.

Dos argentinos entre los candidatos

Entre los máximos favoritos en los pronósticos de Betsson figuran también Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu y Anne Carson todos con cuotas de 12.00. Y al igual que en las últimas ediciones asoma un autor argentino que aspira a un reconocimiento histórico: César Aira.

El escritor, traductor y ensayista nacido en Coronel Pringles ocupa por el momento el puesto 17 en el listado de la casa de apuestas y un triunfo suyo pagaría 20.00.

No es el único representante nacional. Más abajo en el listado aparece Samanta Schweblin (su cuota en Betsson es de 22.00) quien recientemente recibió elogios de todo el mundo por su libro “El buen mal” y también sueña con el galardón.

Vale recordar que hasta el momento ningún argentino ganó el Premio Nobel de Literatura pese a que Jorge Luis Borges fue nominado en varias ediciones a fines de la década del 60.

En la región hay seis representantes latinoamericanos que ganaron el Nobel de Literatura: Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Gabriel García Márquez (Colombia, 1982), Octavio Paz (México, 1990) y Mario Vargas Llosa (Perú, 2010).

Las nominaciones, enviadas por académicos, escritores galardonados y distintas instituciones culturales, fueron recibidas hasta el pasado 1 de febrero. Desde entonces, el comité de literatura de la Academia revisó las candidaturas, redujo la lista inicial a unos veinte autores y, finalmente, estableció una terna final sobre la que se centrará la decisión definitiva.

El anuncio será el 9 de octubre y la entrega el 10 de diciembre en Estocolmo, como marca la tradición.

