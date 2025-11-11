11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Hasta que nos volvamos a encontrar": la desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle

Tras encontrar el cuerpo de la mujer de 38 años en Necochea, la madre de la víctima utilizó sus redes para dejar un conmovedor mensaje. Su pareja, principal sospechoso, está detenido.

Por
María Luisa del Valle despidió a su hija a través de sus redes sociales.

María Luisa del Valle despidió a su hija a través de sus redes sociales.

El presunto femicidio de Débora Damaris Bulacio del Valle, la mujer de 38 años hallada muerta semienterrada en un camping de Necochea, provocó conmoción en los vecinos y un dolor profundo en toda su familia. Fue su madre quien la despidió a través de las redes, con un desgarrador mensaje: "Hasta que nos volvamos a encontrar", expresó.

Te puede interesar:

Femicidio en Necochea: hallaron el cuerpo sin vida de Débora Bulacio

En su cuenta de Facebook, María Luisa del Valle compartió dos fotos con la familia completa y escribió un extenso texto dirigido hacia su hija. "Tocó tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, vuela alto hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos y queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas y tus ganas de siempre ayudar a los demás”, inició.

“Dios nos prestó por un ratito tu vida. Abrazo a tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro que ya estás abrazándolos y diciéndoles ‘te amo’”, añadió.

Y cerró: “Hasta que nos volvamos a abrazar. Mientras viva, lucharemos por vos. Se hará justicia, tenelo por seguro. La justicia celestial y la terrenal se unieron. Te quisieron ocultar pero se olvidó que sos luz y en las tinieblas, la luz resplandece”.

Embed

Se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica el acusado por el femicidio de Débora Bulacio

Ángel Gutiérrez, acusado del femicidio de Débora Bulacio del Valle, se negó este martes a declarar ante la Justicia y a someterse a una pericia psiquiátrica. El hombre fue imputado por femicidio doblemente agravado, luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado enterrado en una zona boscosa cercana al lago de Necochea.

Según informó la fiscalía, Gutiérrez fue notificado de las actuaciones y rechazó toda instancia de declaración o examen médico-psicológico. De todos modos, los peritos constataron un rasguño visible en su cuello, que será incorporado como elemento de prueba.

En paralelo, los investigadores incorporaron a la causa una serie de chats en los que el acusado habría admitido haber golpeado a Débora. Además, reconstruyeron que, tras asesinarla, intentó montar una coartada: realizó varias llamadas desde su propio teléfono al celular de la víctima, alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando ella ya había muerto.

detenido femicidio debora
El detenido por el femicidio de Débora.

El detenido por el femicidio de Débora.

También habría dispersado distintas prendas de la víctima por el lugar para generar confusión en la investigación. El teléfono de la joven aún no fue hallado. La Justicia también busca las herramientas que Gutiérrez habría utilizado para enterrar el cuerpo y un cobertor de carpa con el que, se sospecha, trasladó el cadáver desde el camping hasta el área donde lo ocultó entre los árboles.

Las cámaras de seguridad resultaron clave para su detención. En una de ellas se ve al presunto autor del crimen, en horas de la madrugada y con una linterna, cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Los fiscales sostienen que el acusado intentó sembrar pistas falsas durante varias horas para sostener su versión de los hechos.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Femicidio en Necochea: acá fue encontrado el cuerpo de Débora Bulacio

play

Se negó a declarar y a la pericia psiquiátrica el acusado por el femicidio de Débora Bulacio

La mujer tenía 3 hijos y sufría violencia de género.

Quién era Débora Bulacio, la madre de 3 hijos asesinada por su novio en Necochea

El hecho se produjo en Pergamino.

Explosión en una escuela de Pergamino: revelan el uso de un elemento prohibido en la feria de ciencias

play

El último audio de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea, para su familia

play

Deseperada búsqueda de una mujer en Necochea: su novio está detenido

Rating Cero

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix
play

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: El mío es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026.
play

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes se hicieron amigas por Telefe.
play

El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

últimas noticias

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

Hace 11 minutos
Los préstamos que provienen de familiares o amigos crecieron en clases bajas, según INDEC. 

Crisis: uno de cada cuatro argentinos de bajos ingresos tuvo que pedir plata a allegados para comer

Hace 22 minutos
Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa, dijo Charly García al recibir su premio Konex de Brillante.

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Hace 26 minutos
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Hace 40 minutos
Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Hace 50 minutos