"Hasta que nos volvamos a encontrar": la desgarradora despedida de la madre de Débora Bulacio Del Valle

Tras encontrar el cuerpo de la mujer de 38 años en Necochea, la madre de la víctima utilizó sus redes para dejar un conmovedor mensaje. Su pareja, principal sospechoso, está detenido.

El presunto femicidio de Débora Damaris Bulacio del Valle , la mujer de 38 años hallada muerta semienterrada en un camping de Necochea, provocó conmoción en los vecinos y un dolor profundo en toda su familia. Fue su madre quien la despidió a través de las redes, con un desgarrador mensaje: "Hasta que nos volvamos a encontrar" , expresó.

En su cuenta de Facebook, María Luisa del Valle compartió dos fotos con la familia completa y escribió un extenso texto dirigido hacia su hija. " Tocó tu cuerpo, no tu alma . Sos libre, vuela alto hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos y queda en nosotros todo tu amor , tus sonrisas y tus ganas de siempre ayudar a los demás”, inició.

“Dios nos prestó por un ratito tu vida. Abrazo a tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor . Seguro que ya estás abrazándolos y diciéndoles ‘te amo’”, añadió.

Y cerró: “ Hasta que nos volvamos a abrazar . Mientras viva, lucharemos por vos. Se hará justicia , tenelo por seguro. La justicia celestial y la terrenal se unieron. Te quisieron ocultar pero se olvidó que sos luz y en las tinieblas, la luz resplandece ”.

Ángel Gutiérrez , acusado del femicidio de Débora Bulacio del Valle , se negó este martes a declarar ante la Justicia y a someterse a una pericia psiquiátrica. El hombre fue imputado por femicidio doblemente agravado , luego de que el cuerpo de la joven fuera hallado enterrado en una zona boscosa cercana al lago de Necochea.

Según informó la fiscalía, Gutiérrez fue notificado de las actuaciones y rechazó toda instancia de declaración o examen médico-psicológico. De todos modos, los peritos constataron un rasguño visible en su cuello, que será incorporado como elemento de prueba.

En paralelo, los investigadores incorporaron a la causa una serie de chats en los que el acusado habría admitido haber golpeado a Débora. Además, reconstruyeron que, tras asesinarla, intentó montar una coartada: realizó varias llamadas desde su propio teléfono al celular de la víctima, alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando ella ya había muerto.

detenido femicidio debora El detenido por el femicidio de Débora.

También habría dispersado distintas prendas de la víctima por el lugar para generar confusión en la investigación. El teléfono de la joven aún no fue hallado. La Justicia también busca las herramientas que Gutiérrez habría utilizado para enterrar el cuerpo y un cobertor de carpa con el que, se sospecha, trasladó el cadáver desde el camping hasta el área donde lo ocultó entre los árboles.

Las cámaras de seguridad resultaron clave para su detención. En una de ellas se ve al presunto autor del crimen, en horas de la madrugada y con una linterna, cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Los fiscales sostienen que el acusado intentó sembrar pistas falsas durante varias horas para sostener su versión de los hechos.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.