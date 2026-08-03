3 de agosto de 2026 Inicio
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Hallaron sana y salva en Brasil a una mujer argentina que estaba desaparecida hacia un mes

Se llama Micaela Gladys Albornoz y tiene 32 años. Fue encontrada en Florianópolis y ahora se espera que se reencuentre con su familia.

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Micaela Albornoz fue hallada en Brasil.

Micaela Albornoz fue hallada en Brasil.

Micaela Gladys Albornoz, una mujer rosarina de 32 años que había sido vista por última vez el 24 de junio, fue encontrada en buen estado de salud en la ciudad brasileña de Florianópolis y ahora se espera que se reencuentre con su familia, mientras las autoridades continúan la investigación para establecer los motivos de la desaparición.

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La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virgina Couddanes, expuso que Albornoz fue trasladada al Consulado Argentino situado en el sur de Brasilia, donde llegó con el DNI de una vecina para pedir ayuda y dirigirse a San Pablo. En este marco, detalló que el documento "permitió su identificación, que fue corroborada mediante sus huellas dactilares".

Micaela Albornoz fue hallada en Brasil.

Micaela Albornoz fue hallada en Brasil.

La mujer había salido de su domicilio en Villa Manuelita y su familia exigió su desaparición, mientras que los investigadores determinaron que hubo movimientos bancarios en una terminal de micros de Córdoba y recibieron información que marcaban que se encontraba en Santiago del Estero.

Por su parte, el Gobierno santafesino estableció una recompensa de $10.000.000 para los que aporten datos certeros sobre el paradero y el Ministerio de Seguridad fijó una compensación de $5.000.000. Ahora, se espera que la mujer, quien se encuentra con un tratamiento de salud mental, vuelva a Rosario y se reúna con su familia.

Hallaron muerta a una joven argentina en Uruguay

Una joven argentina que se encontraba desaparecida en la ciudad uruguaya de Punta del Este fue hallada muerta después de que permaneciera desaparecida desde el lunes. La principal sospecha de las autoridades apunta a que se suicidó, aunque ordenaron una investigación para establecer el motivo de su fallecimiento.

La joven, identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, tenía 18 años y se había mudado a la ciudad de Maldonado para estudiar, mientras que previamente vivió en Córdoba. En este marco, su familia denunció el lunes su desaparición y luego fue hallada tras un amplio operativo. Los investigadores establecieron que fue vista por última vez en la parada 5 y un chofer de colectivos afirmó que la trasladó.

En tal sentido, los familiares advirtieron un bulto en un arbusto de la zona y la Policía confirmó que se trataba de Vergara di Benedetto. Según consignó Montevideo Portal, la autopsia estableció que no participaron otras personas en el hecho y que el deceso ocurrió poco tiempo antes de que sea encontrada.

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