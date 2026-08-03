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Horóscopo de hoy, martes 4 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 4 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Si tenés que viajar, andá con calma porque hoy lo lejano no te favorece Aries. Vas a estar medio ansioso, pero la charla con tu familia te va a relajar. En plata, mejor no arriesgar en gastos grandes, mantené la prudencia.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La charla con tu pareja pinta intensa y aclaradora, hasta con chispa en lo sexual. Aprovechá para decir lo que pensás sin vueltas. En finanzas, no es día para decisiones fuertes, esperá un poco antes de mover la billetera.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El día viene cargado y las discusiones pueden aparecer tanto en el trabajo como en casa. Tratá de no engancharte en peleas. En lo económico, cuidá tus recursos y no te metas en líos de plata que te compliquen más.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tus palabras pueden sonar más duras de lo que querés, pensá antes de largarlas Cáncer. Evitá herir a los cercanos. En dinero, controlá los impulsos y no gastes de más, la clave está en ordenar tus cuentas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Hoy tu mente está afilada y convencés a cualquiera, menos a tu pareja, que puede ir por su lado Leo. No te lo tomes a mal. En finanzas, no te confíes demasiado, revisá bien antes de cerrar acuerdos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las indirectas familiares pueden terminar en pelea, tratá de mantener la calma y buscar respeto mutuo. Con los demás, todo más tranquilo. En plata, revisá tus cuentas y evitá gastos innecesarios.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Cuidado con los viajes y traslados, hoy no es el mejor día Libra. Compartir con amigos te va a nutrir y levantar el ánimo. En lo económico, no es momento de resolver temas delicados, mejor esperar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las malas rachas empiezan a quedar atrás, hoy podés cerrar un negocio que te dé respiro. En lo personal, la tranquilidad vuelve. En finanzas, tus ahorros pueden crecer si seguís buenos consejos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu cabeza busca respuestas más profundas, pero en casa puede haber tensión. Mantené la calma y no te dejes llevar por discusiones. En dinero, ajustá un poco el cinturón, no es día para gastar de más.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Semana ideal para el amor Capricornio, dejá atrás las dudas y animate a dar el paso. Podés conectar con alguien especial, sin importar la diferencia de edad, porque lo mental va a fluir. En plata, organizá tus cuentas: un poco de orden te dará tranquilidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ojo con los amigos y la guita, puede haber roces si prestaste dinero. En el trabajo todo marcha sin sobresaltos y en pareja reina la armonía, incluso con planes a futuro. En finanzas, mejor poné límites claros y no dejes que te pasen por arriba.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una persona cercana te va a ayudar a ordenar esas dudas internas que te tienen inquieto. La unión con otros te dará fuerza para un trabajo personal importante. En dinero, mantené la calma y no tomes decisiones apresuradas.

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