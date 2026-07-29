Los videos más impactantes del temporal que causó muertes y destrozos en Brasil El fenómeno dejó al menos cinco muertos y severos destrozos en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande do Sul. Las tormentas paralizaron el transporte, las operaciones aéreas y el suministro eléctrico en varias regiones. Por Agregar C5N en









El temporal dejó impactantes imágenes en redes sociales.

El avance de un violento frente frío oceánico desató un feroz temporal con ráfagas de hasta 125 km/h que dejó al menos cinco muertos y severos destrozos en Brasil. Las imágenes captadas en los estados de Río de Janeiro, San Pablo y Rio Grande do Sul muestran la fuerza de las tormentas que paralizaron el transporte, las operaciones aéreas y el suministro eléctrico en varias regiones.

Entre los registros audiovisuales más virales se destacan las escenas filmadas en las emblemáticas playas de Copacabana e Ipanema, en Río de Janeiro. En las grabaciones es posible observar la huida masiva de cientos de personas ante el repentino cambio climático, en medio de ráfagas que levantaron densas nubes de arena y arrastraron sombrillas y reposeras por la costa.