30 de julio de 2026 Inicio
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Los videos más impactantes del temporal que causó muertes y destrozos en Brasil

El fenómeno dejó al menos cinco muertos y severos destrozos en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río Grande do Sul. Las tormentas paralizaron el transporte, las operaciones aéreas y el suministro eléctrico en varias regiones.

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El temporal dejó impactantes imágenes en redes sociales.

El temporal dejó impactantes imágenes en redes sociales.

El avance de un violento frente frío oceánico desató un feroz temporal con ráfagas de hasta 125 km/h que dejó al menos cinco muertos y severos destrozos en Brasil. Las imágenes captadas en los estados de Río de Janeiro, San Pablo y Rio Grande do Sul muestran la fuerza de las tormentas que paralizaron el transporte, las operaciones aéreas y el suministro eléctrico en varias regiones.

El temporal causó destrozos en el sur de Brasil.
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Entre los registros audiovisuales más virales se destacan las escenas filmadas en las emblemáticas playas de Copacabana e Ipanema, en Río de Janeiro. En las grabaciones es posible observar la huida masiva de cientos de personas ante el repentino cambio climático, en medio de ráfagas que levantaron densas nubes de arena y arrastraron sombrillas y reposeras por la costa.

Las cámaras de seguridad y los celulares de los vecinos expusieron también el colapso urbano provocado por el viento. Los videos capturaron la caída de más de 90 árboles sobre las calles cariocas, el desmoronamiento de muros en barrios históricos como Santa Teresa y la suspensión inmediata de las actividades en los aeropuertos y en el puerto de Santos.

Los videos más impactantes del temporal en Brasil

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