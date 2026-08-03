3 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei modificó su viaje al exterior para que Victoria Villarruel no sea quien desempate la votación por la Ley de Tierras

El Senado se prepara para una sesión clave sobre la reforma al régimen de tierras rurales con una expectativa incierta sobre los apoyos al proyecto oficialista. En este escenario, el Gobierno modificó la agenda internacional del Presidente para que la vicepresidenta Villarruel no deba conducir un debate que podría definirse por un eventual voto de desempate.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

Todo es tironeo, llamados telefónicos y cambios minuto a minuto por estas horas en el Senado y en la Casa Rosada. El motivo: la Ley de Tierras que el oficialismo pretende modificar el jueves en ese recinto parlamentario.

El proyecto será discutido por el Senado.
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Según el momento en el que se consulte a los distintos bloques parlamentarios, el poroteo de los votos, para su aprobación o rechazo puede estar a favor o en contra por uno o dos votos de diferencia o la versión que más suena a tres días de la sesión: el empate 35 a 35 con dos ausencias.

Lo que es seguro y confirman en el Congreso según pudo saber C5N es que el Presidente de la Nación, Javier Milei, modificó en las últimas horas los días de su viaje al exterior de esta semana. Y el motivo no es ni más ni menos que la vicepresidenta Victoria Villaruel no sea quien desempate esa votación con final abierto en la Cámara alta.

El Senado encabezado por Victoria Villarruel.

El Senado encabezado por Victoria Villarruel.

Un cambio de agenda pensando en una sesión clave por la Ley de Tierras

Cerrando la semana pasada habían difundido desde el Gobierno que el viernes el mandatario estaría en la asunción del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y que el sábado estaría en Ecuador para compartir actividades oficiales con Daniel Noboa. Pero hubo cambios.

La información oficial de la casa de gobierno avisó que finalmente el jefe de Estado adelantó su viaje a Ecuador para el miércoles a la noche y estará en ese país todo el jueves. Luego el viernes llega finalmente a Colombia como estaba planeado.

La estrategia está más que clara: la ausencia del Presidente en el país obliga a que su vice no pueda presidir la sesión.

El proyecto oficial pretende que la venta de tierras a extranjeros salte del 15% permitido actualmente hasta el 25%. Hasta hace 24 horas, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger pretendía que fuera sin porcentaje límite, pero la senadora Patricia Bullrich negocio el 25% con la denominada "oposición dialoguista".

Quiénes a favor y quienes en contra

Hasta este momento las proyecciones suman 32 votos a favor: allí se cuentan los 21 senadores de La Libertad Avanza, 7 radicales de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Mendoza y los tres del PRO.

En contra se esperan ya un total de 33 votos, con los 28 justicialistas, la cordobesa Alejandra Vigo y los senadores Arce y Rojas Decut de Misiones. Y también los santacruceños Carambia y Gadano.

Los focos están puestos sobre todo en cómo se posicionarán los 7 que aun están en duda, que son Flavia Royón, de Salta (aparentemente más cerca del sí), Edith Terenzi, de Chubut, Julieta Corroza, de Neuquén (más cerca del no), Beatriz Ávila, de Tucumán, y los radicales Abad, Kroneberger y Fama.

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