3 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 4 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 4 de agosto de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los beneficiarios de la prestación por Desempleo Plan 2 perciben sus montos de julio con todas las terminaciones del DNI hasta el 11 de agosto.

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