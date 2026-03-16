16 de marzo de 2026 Inicio
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Hallaron muerto a un turista estadounidense que había salido a caminar y era buscado desde el jueves

Sean Christopher Bartel, de 37 años, apareció sin vida en un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, en Tierra el Fuego. Había llegado a la Argentina el 3 de marzo para recorrer distintos destinos turísticos. Desde Estados Unidos, sus allegados lo despidieron con mensajes en las redes sociales.

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Sean Christopher Bartel había llegado a la Argentina el 3 de marzo.

Sean Christopher Bartel había llegado a la Argentina el 3 de marzo.

El turista estadounidense de 37 años fue hallado muerto en un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, Tierra el Fuego tras varios días de búsqueda. Sean Christopher Bartel había salido a caminar y la principal hipótesis que se baraja es que sufrió un accidente durante la travesía. Llegó a la Argentina el 3 de marzo para recorrer distintos destinos turísticos. Desde Estados Unidos, sus familiares y amigos lo despidieron con mensajes en las redes sociales.

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Sean Christopher Bartel era oriundo de Kentucky y se desempeñaba en medios como periodista. Había llegado a la Argentina el pasado 3 de marzo para visitar distintos puntos del país, como Buenos Aires y El Chaltén. Según los testimonios que ayudaron a reconstruir su paso por Tierra del Fuego, se supo que se trasladó hasta Ushuaia donde alquiló un alojamiento sobre la calle Lirios de los Valles al 1600. La cámara de seguridad del lugar ayudó a determinar que Bartel se retiró del lugar el jueves 12 de marzo a las 8 de la mañana con una campera y una mochila para una excursión.

Al no regresar, comenzó una búsqueda que terminó este domingo cuando hallaron al turista al costado de un sendero que se dirige hasta la Laguna Esmeralda, una de las atracciones más importantes de la ciudad fueguina para hacer trekking. Un dato que trascendió y que fue incluido en la causa es que el día anterior a su desaparición alquiló un auto Toyota Etios blanco, el cual fue encontrado este fin de semana en un estacionamiento al costado de la Ruta Nacional 3, en donde comienza el sendero.

Sean Christopher Bartel

Con la información recabada se desplegaron distintos operativos que, en las últimas horas, permitieron localizar el cuerpo sin vida de Sean Bartel por los brigadistas de la Comisión de Auxilio. Hasta el momento no se han difundido los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar las causas de su muerte.

Los mensajes de sus allegados en redes sociales

Desde Estados Unidos, sus familiares y amigos despidieron a Sean Bartel con mensajes emotivos en redes sociales. “Muy triste. Sean era un buen tipo. Él y yo éramos colegas en mis primeros días de televisión en E’ville. El mundo es un lugar peligroso. Pero, él estaría de acuerdo, eso no debería detener a ninguno de nosotros de explorar sus alcances”, posteó Tim Black, un excompañero de trabajo de Bartel.

También hizo un homenaje otra usuaria de Facebook, que lo recordó con cariño: “Era una persona hermosa por dentro y por fuera. Me encantaba ver sus aventuras mientras viajaba por el mundo. Qué pérdida. Era una de las personas más actualizadas que conocí, auténticamente curioso y obligado a ir a verlo por sí mismo. Que todos seamos más como Sean”.

Me puso en televisión tantas veces, tengo grandes recuerdos a los que me aferraré”, “nos divertimos mucho trabajando juntos haciendo deportes y noticias, era tan divertido”, “era único como periodista y como persona”, “Sean era un talento multidotado” y “era un joven fantástico”, fueron otros de los cientos de comentarios en redes sociales.

La principal hipótesis de la Comisaría Primera de Ushuaia es que Sean Bartel habría sufrido una caída de unos 90 metros mientras hacía trekking hacia el glaciar Ojo del Albino. Las autoridades descartaron indicios de criminalidad y apuntan a un accidente de gran altura. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde la autopsia determinará con precisión las causas de la muerte, aunque aún no se difundieron resultados oficiales.

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