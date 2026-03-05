5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dos turistas argentinas fueron estafadas por un vendedor ambulante en Río de Janeiro

Las mujeres intentaron adquirir dos copas de açaí. Al pagar con la aplicación Pix, el hombre modificó el importe y les cobró diez veces más. Intentó darse a la fuga pero fue reducido con una pistola eléctrica por la Guardia Municipal.

Por
El vendedor les cobró 700 reales por un consumo de 70.

El vendedor les cobró 700 reales por un consumo de 70.

Dos turistas argentinas denunciaron haber sido víctimas de un fraude electrónico en una playa de Río de Janeiro. El incidente se produjo cuando las mujeres intentaron adquirir dos copas de açaí y, para concretar el pago de 70 reales, entregaron sus teléfonos móviles al vendedor ambulante con el fin de que este ingresara el monto en la aplicación bancaria.

El animal tenía una adaptación anatómica única. 
Te puede interesar:

Descubrimiento prehistórico: un fósil con una extraña mandíbula sorprendió a científicos en Brasil

Según informó CNN Brasil, el comerciante intentó inicialmente procesar una transferencia por 7.000 reales, cifra que fue rechazada por la entidad financiera. Acto seguido, el hombre modificó la suma e ingresó 700 reales —diez veces el precio original—, logrando que la operación fuera aprobada por un valor equivalente a unos $187.000, de acuerdo a la tasa de cambio vigente.

Al advertir la irregularidad en el comprobante, las víctimas solicitaron auxilio a la Guardia Municipal que patrullaba la zona costera de Arpoador, entre Ipanema y Copacabana. El sospechoso intentó darse a la fuga al notar la presencia de los agentes, pero fue alcanzado y reducido mediante el uso de una pistola eléctrica, según confirmaron fuentes oficiales del operativo de seguridad.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Especial de Apoyo al Turista (Deat) bajo la imputación de estafa y fraude electrónico. El caso se encuadró en el artículo 171 del Código Penal brasileño, que prevé penas de hasta ocho años de prisión para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante el engaño en perjuicio de terceros.

Esta modalidad delictiva es conocida localmente como el “golpe da maquininha”. El fraude consiste en distraer a la víctima al momento de abonar con tarjetas o sistemas QR para alterar el importe en la terminal POS o el dispositivo receptor, logrando que un consumo mínimo derive en transferencias de sumas significativamente superiores a las pactadas.

Ante la proliferación de estos casos, las autoridades de Río de Janeiro reiteraron la importancia de verificar siempre el importe en pantalla antes de confirmar cualquier transacción. Asimismo, se recomienda a los visitantes no entregar nunca sus dispositivos móviles o tarjetas de crédito a terceros y realizar personalmente la operación de pago para evitar manipulaciones fraudulentas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo en Brasil.

El abogado de la argentina detenida por racismo en Brasil desmintió que esté cerca del juicio oral

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Río, enfrentará juicio por actos discriminatorios. 

Fuerte revés: la abogada acusada de racismo en Brasil irá a juicio y no volverá a Argentina

Una cámara de seguridad captó el momento en que le disparan a la joven modelo. 

Brutal ataque en Brasil: balearon a una modelo de OnlyFans durante el velorio de su mamá

Dos de los acusados se entregaron a la Justicia. 

Quiénes son los cuatro jóvenes acusados de violar a una joven en Río de Janeiro

Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

El jucio por el asesinato de la consejala del PSOL moviliza a la sociedad brasileña.

El juicio por la muerte de Marielle Franco destapa las cloacas de la ultraderecha en Brasil

Rating Cero

La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

Emilia Attias, en un momento del filme dirigido por Leo Damario.
play

Llega a los cines Sólo Fanáticos, la sorprendente y real historia de una creadora de contenidos en Only Fans

Harry Styles en el velorio de Liam Payne.
play

Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos"

La frase del Diez usada por el padre de Homs se hizo viral en redes.

"Que la chup...": el padre de Camila Homs lanzó un duro comentario contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Gerardo Romano está haciendo temporada en Mar del Plata.

Quisieron hacerle el "cuento del tío" a Gerardo Romano y casi pierde u$s55.000: "Me creí todo"

Britney Spears fue detenida por manejar bajo la influencia.

Arrestaron a Britney Spears en California: qué fue lo que pasó

últimas noticias

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos.

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus vínculos diplomáticos y consulares

Hace 40 minutos
Dentro de los sillones había 47 kilos de cocaina. 

Detuvieron a un hombre que trasladaba 47 kilos de cocaína ocultos dentro de un juego de sillones

Hace 1 hora
El vendedor les cobró 700 reales por un consumo de 70.

Dos turistas argentinas fueron estafadas por un vendedor ambulante en Río de Janeiro

Hace 1 hora
play
En el choque múltiple falleció el conductor de la camioneta, Rodolfo Marcelo López, de 51 años.

Choque múltiple y un muerto en Chivilcoy por un chico de 14 años al volante

Hace 1 hora
La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

Hace 1 hora