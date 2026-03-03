3 de marzo de 2026 Inicio
Israel bajo fuego: 200 turistas argentinos siguen varados por el cierre del espacio aéreo

El embajador Axel Wahnish confirmó que no pueden salir del país por la amenaza de misiles iraníes. Desde el inicio del conflicto ya se lanzaron unos 650 proyectiles.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, informó que cerca de 200 turistas argentinos permanecen varados por el cierre del espacio aéreo dispuesto ante el riesgo de nuevos ataques con misiles desde Irán.

El misil cayó cerca de la cancha donde se disputaba el Challenger de Fujariah.
El momento en que un misil impacta a metros de una cancha en Emiratos Árabes y causa el pánico de los jugadores

De acuerdo al diplomático, desde el sábado, cuando escaló el conflicto, se dispararon alrededor de 650 misiles contra territorio israelí. El contexto obliga a la población a mantenerse en alerta permanente y a desplazarse rápidamente a refugios antibombas cada vez que suenan las sirenas.

Wahnish relató que él mismo permanece la mayor parte del tiempo en el refugio de su residencia junto a su familia, incluso durante la noche, debido a la frecuencia de las alarmas. En Israel viven aproximadamente 100.000 argentinos, además de los turistas que quedaron imposibilitados de salir por vía aérea.

La representación diplomática señaló que su prioridad es asistir y contener a los ciudadanos argentinos dentro de las limitaciones que impone un escenario bélico. Las autoridades israelíes recomiendan no alejarse de zonas seguras. Sin embargo, algunos extranjeros optan por cruzar por tierra hacia Egipto para intentar volar desde allí, en un trayecto de unas cuatro horas que no cuenta con aval oficial por el riesgo de bombardeos.

El embajador describió la magnitud del armamento utilizado: misiles de entre 14 y 19 metros de largo, con cargas explosivas de entre 600 y 1.100 kilos. Como referencia, recordó que en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires se emplearon 275 kilos de explosivos.

Consultado sobre el viaje que el presidente Javier Milei tiene previsto realizar el 20 de abril, evitó anticipar definiciones. Confió en que para entonces la situación sea distinta y el nivel de tensión haya disminuido.

