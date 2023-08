Guille Aquino en El Viaje con Diego Iglesias: "Soy un poco trucho y berreta"

Guille Aquino 8-8-23 El Viaje .png

Siempre manteniendo el personaje y la vestimenta que lo caracteriza, Aquino, que en los últimos meses asumió la conducción del programa "Escucho Ofertas" en Esto es Blender, contó cómo encontró en el humor un lenguaje en el que puede expresarse libremente.

"Desde que tengo uso de memoria yo creo que nací para hacer chistes, no me acuerdo cuando no fue así", confesó Aquino y, añadió que siempre sintió la necesidad de agradar, la necesidad de recibir amor y de ser visto.

Fue el humorista Sebastián Presta quién le abrió las puertas al mundo de la televisión, para que Aquino pudiera dedicarse a lo que quería: escribir guiones y crear chistes.

"Nunca se sabe cuándo uno pone una semilla qué puede pasar. Entré como guionista a Duro de Domar, era como imposible entrar y que alguien te dé la oportunidad. Finalmente, que una persona confíe y se la juegue", detalló el conductor.

Los caminos de su carrera y lo esencial del humor

Ahora como streamer, Guillermo Aquino aseguró que aceptar el nuevo programa hizo que se replanteara lo que antes pensaba que era "el camino del prestigio" el cual "no le dejó ni un centavo". Aunque no se sentía preparado ni con las herramientas suficientes para poder cumplir ese rol, el conductor subrayó que "la adultez es una mentira absoluta, somos todos niños fingiendo que está todo bien".

En cuanto al humor, recuerda que siempre fue su herramienta, desde que estaba en el colegio. "No quiero dar la imagen del payaso triste, pero lo soy completamente, es un mundo muy doloroso, todo es muy injusto", remarcó Aquino y, aclaró que "es un mecanismo de defensa poder hacer un chiste sobre algo de esos temas que son dolorosos, ya directamente es un lenguaje, me divierte hablar así con la gente que conozco".

Así, a lo largo de su vida, terminó transformando distintas situaciones dolorosas en algo que le sirviera a través del humor: "Tengo una tendencia a una personalidad más melancólica, de vivir siempre con mucha angustia, socialmente tengo mis torpezas, mis intercambios difíciles. El humor siempre fue la herramienta".

Invertir dinero en salud mental

El humorista remarcó la importancia de la salud mental en la vida de las personas y lo mucho que ir a terapia lo ayudó a lo largo de su vida. "Tengo psicóloga y psiquiatra, es caro, pero si podes hacerlo lo recomiendo ampliamente. A veces en terapia te enojas, no querés, vas al pedo, vas a llorar", confesó.

Entre los principales temas que Aquino trató con su terapeuta, existió uno en el que está trabajando para poder cambiar: "Estaba convencido que para que un producto sea bueno o interesante, yo me tenía que martirizar, sufrir para ganarme que eso sea bueno. Lo bueno venía con sacrificio y derrame de sangre, es un camino por el que podés ir, pero no es el mejor".

Por ende, poder pasarla bien y estar más despreocupado por el resultado, fue una de las tácticas que empezó a poner en práctica y que muchas veces le da excelentes resultados. "Tal vez estuve tres años hasta entenderlo, creo que quiero dejar de sufrir para que pase algo bueno", apuntó.

Su método de trabajo y el streaming

En cuanto a su trabajo actual, Aquino explicó su fórmula de trabajo: primero se reúne con los productores para pensar la premisa, después escriben cinco chistes que funcionen y luego el final. Cuando la tesis del sketch está bien armada, en ese momento se dedican a escribir lo "más detallista posible".

Para poder escribir un personaje, el humorista recomienda utilizar experiencias personales para poder bajar a esa "nueva personalidad". Para ello "podes mirar cinco años atrás, ahí tenés a la persona más graciosa que te podes burlar, porque sabes todo de ella pero no sos más esa persona", especificó.

En cuanto a su trabajo actual, el conductor aclaró que "siento todos los días que me levanto y voy hacer el show, es eso, en tres horas tal vez tenés cinco minutos buenos, pero eso es lo que tiene de relajante, podés ser trucho y berreta, todas esas cosas con las que luché mucho tiempo".

Frente a esta nueva experiencia, Aquino descubrió que en realidad "soy muy trucho y berreta, por es tal vez tenía tanto miedo. Es liberador, además estoy muy contenido, con los productores y la gente con la que trabajo. Soy todo lo opuesto a lo perfecto, que en un momento era como una obsesión muy grande mía".

—¿Cómo describirías el viaje de Guille Aquino hasta hoy?

—Arduo, me la recontra compliqué yo solo. Soy el mayor enemigo de Guille Aquino, lo odio, lo quiero destruir todo el tiempo, el camino afortunado, divertido y arduo al pedo. Estoy tratando de destruirlo, él cree que está bien.