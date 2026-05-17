Nueva capacitación para la licencia de conducir: cómo es y dónde se lanzó El trámite para la licencia de conducir se volvió más estricto para los motociclistas a nivel nacional, exigiendo nuevas matrículas para los instructores. Por Agregar C5N en









Nuevas exigencias para sacar el carnet de conducir para motociclistas en la provincia de tucumán.

En Tucumán, el aumento en las exigencias y controles para obtener o renovar la licencia de conducir responde a normativas recientes orientadas a profesionalizar a los conductores.

El endurecimiento de los requisitos varía sustancialmente según el tipo de vehículo y la categoría del trámite.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una nueva medida de alta exigencia que impacta directamente en Tucumán.

El lanzamiento piloto de este examen unificado se realizó en la localidad de Las Talitas, Tucumán. Se terminaron los criterios flexibles. En Tucumán, el aumento en las exigencias y controles para obtener o renovar la licencia de conducir responde a normativas recientes orientadas a profesionalizar a los conductores y a digitalizar obligatoriamente el canal de notificaciones. El endurecimiento de los requisitos varía sustancialmente según el tipo de vehículo y la categoría del trámite.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una nueva medida de alta exigencia que impacta directamente en Tucumán, se lanzó una matrícula nacional obligatoria para los evaluadores y profesores de manejo de motos. El lanzamiento piloto de este examen unificado se realizó en la localidad de Las Talitas, se terminaron los criterios flexibles. Las pistas de examen ahora exigen maniobras de conducción segura estandarizadas bajo supervisión profesional certificada.

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Así es la nueva capacitación para la licencia de conducir en Tucumán El curso obligatorio de educación vial para obtener la Licencia Nacional de Conducir en Tucumán se puede realizar de forma 100% online, gratuita y desde casa a través de la plataforma oficial Curso Nacional de Seguridad Vial.