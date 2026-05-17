17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva capacitación para la licencia de conducir: cómo es y dónde se lanzó

El trámite para la licencia de conducir se volvió más estricto para los motociclistas a nivel nacional, exigiendo nuevas matrículas para los instructores.

Por
Nuevas exigencias para sacar el carnet de conducir para motociclistas en la provincia de tucumán.

Nuevas exigencias para sacar el carnet de conducir para motociclistas en la provincia de tucumán.

  • En Tucumán, el aumento en las exigencias y controles para obtener o renovar la licencia de conducir responde a normativas recientes orientadas a profesionalizar a los conductores.
  • El endurecimiento de los requisitos varía sustancialmente según el tipo de vehículo y la categoría del trámite.
  • La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una nueva medida de alta exigencia que impacta directamente en Tucumán.
  • El lanzamiento piloto de este examen unificado se realizó en la localidad de Las Talitas, Tucumán. Se terminaron los criterios flexibles.

En Tucumán, el aumento en las exigencias y controles para obtener o renovar la licencia de conducir responde a normativas recientes orientadas a profesionalizar a los conductores y a digitalizar obligatoriamente el canal de notificaciones. El endurecimiento de los requisitos varía sustancialmente según el tipo de vehículo y la categoría del trámite.

 Estiman un incremento del 4% en los viajes respecto a 2025.
Te puede interesar:

Los brotes de hantavirus y norovirus no afectaron la demanda de cruceros

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una nueva medida de alta exigencia que impacta directamente en Tucumán, se lanzó una matrícula nacional obligatoria para los evaluadores y profesores de manejo de motos. El lanzamiento piloto de este examen unificado se realizó en la localidad de Las Talitas, se terminaron los criterios flexibles. Las pistas de examen ahora exigen maniobras de conducción segura estandarizadas bajo supervisión profesional certificada.

Motos-Las-5-claves-para-aprender-a-conducir-una-moto

Así es la nueva capacitación para la licencia de conducir en Tucumán

El curso obligatorio de educación vial para obtener la Licencia Nacional de Conducir en Tucumán se puede realizar de forma 100% online, gratuita y desde casa a través de la plataforma oficial Curso Nacional de Seguridad Vial.

  • Ingreso y registro: Accedé al Curso Nacional de Seguridad Vial utilizando tu número de CUIL y creando un usuario.
  • Desarrollo de módulos: Completá los 10 módulos interactivos que cubren normas de tránsito, señales, conducción segura y responsabilidades.
  • Comprobante: Al finalizar, imprimí o guardá el certificado que acredita la aprobación del curso. Deberás presentarlo el día del turno en tu municipio para rendir el examen teórico.

El trámite de la Licencia Nacional de Conducir en Tucumán requiere realizar un curso virtual previo obligatorio y aprobar exámenes psicofísicos rigurosos para mejorar la seguridad vial, especialmente ante el alto índice de siniestralidad en motocicletas.

  • Curso Nacional de Educación Vial: Es obligatorio y podés realizarlo de forma gratuita y 100% online a través del portal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
  • Categorías Profesionales (C, D y E): Se gestionan de manera virtual en la plataforma oficial de la Licencia Nacional de Conducir.
  • Certificado de Aptitud Psicofísica: Debe ser emitido por profesionales o centros registrados y renovarse periódicamente según la edad del conductor y la categoría del vehículo.
  • Requisitos Presenciales (San Miguel de Tucumán): Para iniciar el trámite en la municipalidad, debés contar con el comprobante de pago del CENAT y tu DNI.
  • Podés verificar más detalles en la web de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
escuela-manejo-motocicletas_342744-696 (1)

Noticias relacionadas

La camioneta que chocó en Belgrano.

Belgrano: un conductor sufrió un ataque de epilepsia, generó un choque múltiple y hay ocho heridos

Los bomberos controlaron las llamas tras varias horas de trabajo.

Se incendió un edificio en Palermo: los bomberos tuvieron que rescatar a vecinos atrapados en la terraza

Serena Andreatta tenía 26 años.

"Con tantas ganas de vivir": la despedida a Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia por un accidente

Rosario fue una de las ciudades que implementó tarjetas magnéticas ante el problema de la falta de monedas entre los 90 y los 2000.

Los abuelos de la SUBE: las tarjetas magnéticas para viajar en colectivo ante la falta de monedas

Testigos relataron el dramático final de una pareja en Lomas de Zamora. 

Tragedia en el Roca: una pareja murió atropellada por el tren en Lomas de Zamora

Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Rating Cero

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: "Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas"

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

Sebastián Ortega le habría sido infiel a Valentina Zenere tras dos años de relación.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere afrontan rumores de separación: ¿qué pasó?

Debutó en la escena musical en el 2009.

"Me salvó de la muerte": exitoso cantante de cumbia abandona la música para consagrarse a Cristo

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi

últimas noticias

Los cuatro pilotos salieron sanos y salvos, aseguraron los responsables del espectáculo.

Impacto en el aire: dos aviones se estrellaron en pleno show de la fuerza aérea de Estados Unidos

Hace 8 minutos
200 supermercados mayoristas participarán de la Balck Week Nacional.

Black Week: los supermercados mayoristas también lanzaron su propia semana de descuentos

Hace 31 minutos
 Estiman un incremento del 4% en los viajes respecto a 2025.

Los brotes de hantavirus y norovirus no afectaron la demanda de cruceros

Hace 31 minutos
La camioneta que chocó en Belgrano.

Belgrano: un conductor sufrió un ataque de epilepsia, generó un choque múltiple y hay ocho heridos

Hace 32 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump volvió a exigir que Irán acepte un acuerdo: "Deben ser rápidos o no quedará nada de ellos"

Hace 1 hora