Nueva capacitación para la licencia de conducir: cómo es y dónde se lanzó

- En Tucumán, el aumento en las exigencias y controles para obtener o renovar la licencia de conducir responde a normativas recientes orientadas a profesionalizar a los conductores.
- El endurecimiento de los requisitos varía sustancialmente según el tipo de vehículo y la categoría del trámite.
- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una nueva medida de alta exigencia que impacta directamente en Tucumán.
- El lanzamiento piloto de este examen unificado se realizó en la localidad de Las Talitas, Tucumán. Se terminaron los criterios flexibles.
En Tucumán, el aumento en las exigencias y controles para obtener o renovar la licencia de conducir responde a normativas recientes orientadas a profesionalizar a los conductores y a digitalizar obligatoriamente el canal de notificaciones. El endurecimiento de los requisitos varía sustancialmente según el tipo de vehículo y la categoría del trámite.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) implementó una nueva medida de alta exigencia que impacta directamente en Tucumán, se lanzó una matrícula nacional obligatoria para los evaluadores y profesores de manejo de motos. El lanzamiento piloto de este examen unificado se realizó en la localidad de Las Talitas, se terminaron los criterios flexibles. Las pistas de examen ahora exigen maniobras de conducción segura estandarizadas bajo supervisión profesional certificada.
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Así es la nueva capacitación para la licencia de conducir en Tucumán
El curso obligatorio de educación vial para obtener la Licencia Nacional de Conducir en Tucumán se puede realizar de forma 100% online, gratuita y desde casa a través de la plataforma oficial Curso Nacional de Seguridad Vial.
- Ingreso y registro: Accedé al Curso Nacional de Seguridad Vial utilizando tu número de CUIL y creando un usuario.
- Desarrollo de módulos: Completá los 10 módulos interactivos que cubren normas de tránsito, señales, conducción segura y responsabilidades.
- Comprobante: Al finalizar, imprimí o guardá el certificado que acredita la aprobación del curso. Deberás presentarlo el día del turno en tu municipio para rendir el examen teórico.
El trámite de la Licencia Nacional de Conducir en Tucumán requiere realizar un curso virtual previo obligatorio y aprobar exámenes psicofísicos rigurosos para mejorar la seguridad vial, especialmente ante el alto índice de siniestralidad en motocicletas.
- Curso Nacional de Educación Vial: Es obligatorio y podés realizarlo de forma gratuita y 100% online a través del portal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Categorías Profesionales (C, D y E): Se gestionan de manera virtual en la plataforma oficial de la Licencia Nacional de Conducir.
- Certificado de Aptitud Psicofísica: Debe ser emitido por profesionales o centros registrados y renovarse periódicamente según la edad del conductor y la categoría del vehículo.
- Requisitos Presenciales (San Miguel de Tucumán): Para iniciar el trámite en la municipalidad, debés contar con el comprobante de pago del CENAT y tu DNI.
- Podés verificar más detalles en la web de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
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