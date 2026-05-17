"Con tantas ganas de vivir": la despedida a Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia por un accidente

Se trata de una joven rosarina que falleció por el vuelco de un micro turístico sobre una ruta. Sus allegados publicaron mensajes en las redes sociales y manifestaron su dolor.

La joven argentina que murió en Australia por el vuelco de un micro turístico en una ruta , identificada como Serena Andreatta , fue despedida en las redes sociales por sus allegados. El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Bruce Highway, cerca de la localidad de Gumlu, mientras el ómnibus realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach.

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En la red social Instagram, la rosarina de 26 años fue despedida por sus amigos con distintos mensajes. "Sere no puedo creerlo, fuerzas a toda la familia", "No te conozco pero transmitías todo hermoso", "Vuela alto hermosa", "Con tantas ganas de vivir Sere. No lo puedo creer" , expresaron.

Andreatta fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció como consecuencia de las heridas sufridas y es la única víctima fatal del siniestro. En el vehículo viajaban otras 29 personas, la mayoría turistas extranjeros, que sufrieron lesiones de distinta consideración, por lo que algunos permanecieron internados en centros médicos de Townsville, Ayr y Bowen.

Por su parte, el conductor del micro, un hombre de 70 años, resultó con heridas leves y ya fue dado de alta. Según informaron las autoridades australianas, deberá declarar en el marco de la investigación que intenta determinar el motivo por el cual el colectivo, de la empresa FlixBus, perdió el control y terminó volcado al costado de la carretera.

Desde la empresa de transporte señalaron que no hubo exceso de velocidad y que los análisis de alcohol y drogas realizados al chofer dieron negativos.

La investigación está a cargo de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que busca establecer las causas exactas del vuelco. El superintendente Dean Cavanagh señaló que la gran cantidad de pasajeros extranjeros complicó tanto la identificación de las víctimas como el contacto con sus familias. "Nos aseguraremos de investigar no solo qué sucedió, sino también por qué pasó", afirmó en conferencia de prensa.

Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que murió en Australia tras el vuelco de un micro

Serena Andreatta tenía 26 años y había hecho de los viajes su modo de vida. Nacida en Rosario, con doble ciudadanía argentina e italiana, llevaba años recorriendo el mundo y compartiendo sus experiencias en redes sociales. Su historia terminó de manera trágica en Australia, donde murió como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido en el estado de Queensland.

Serena había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020. Quienes la conocieron la recuerdan como una persona apasionada, curiosa y con una vocación clara por el turismo y las experiencias internacionales.

En 2020 se radicó en Italia, donde comenzó trabajando en hotelería —primero como camarera y recepcionista— y fue sumando responsabilidades en gestión y administración. Paralelamente, desarrolló un emprendimiento propio orientado a asesorar a argentinos en el trámite de obtención de la ciudadanía italiana.

En los últimos años recorrió Europa, América y Asia. Durante 2025 pasó más de seis meses en Vietnam y Tailandia, sobre todo en la isla Koh Tao, donde practicó buceo. Luego llegó Australia, su nueva aventura. Había arribado al país el 17 de abril de 2026 y, tras varios días en Sídney, se puso en marcha junto a su amiga Valentina Accardi para seguir explorando otros destinos. Según sus allegados, estaba viviendo uno de los momentos más plenos de su vida.