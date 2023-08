Miguel Ángel Rodríguez en El Viaje con Diego Iglesias: "El éxito está armado con fracasos"

Mirando hacia atrás, con tantos años de carrera recorrida, el entrevistado explicó que el paso del tiempo lo lleva "ni bien ni mal, sino que asumirlo es un laburito extra". Lo difícil para el actor, es saber qué hacer con el tiempo libre, ya que eso es lo que más le cuesta hoy en día.

"Cuando decidí dejar de laburar por un año, le conté a mi viejo", detalló Rodríguez, según él su papá no tiene grandes hobbies, fue el que le alertó sobre la trampa que puede llegar a ser tener tiempo libre: "hay que saber no hacer nada, con el tiempo que tenes, no es fácil", señaló.

Pero su año sabático no le duró mucho, ya que en menos de tres meses se encontraría trabajando nuevamente en un programa en televisión. "Mi psicóloga dice que 'tenés que asumir que tu hobby es trabajar'", manifestó, desde hace varios años que asiste al psicólogo y esa inversión en su salud mental, genera que pueda enfrentar el tiempo libre.

Su familia, sus inicios en la carrera

En cuanto a su educación, Miguel Ángel Rodríguez comentó que abandonó por decisión propia el colegio a los 15 años y que apartir de ese momento se dedicó a trabajar. Además, especificó que se crió gran parte de su adolescencia en la calle: "te iba educando la calle misma con las cosas de tus viejos".

Sus personajes más reconocidos a nivel televisión nacional, salieron de telenovelas como "Los Roldán" o "Son Amores", marcaron sus comienzos y la relación con su público.

Miguel Angel Rodríguez - 1-8-23.png

"Yo no estudie, a mí el estudio me lo dio la calle, que después me sirvió para este oficio que ahora se y me encanta, que tengo pasión por esto. Por suerte, porque además no todo el mundo hace lo que quiere o encontró lo que le gusta en la vida", comentó el actor.

En esa línea, también confesó sobre las frases que diferentes colegas con los que trabajó le dijeron y lo marcaron por el resto de su vida. Como en el caso de China Zorrilla, con quién compartió pantalla en "Los Roldán", la actriz lo aconsejó con la siguiente frase: "Primero que te crean, después que te quieran”.

Para el comediante, esa frase puede resumir en uno de los pilares que basó su carrera, ya que es recordado por sus grandes actuaciones que lograron "ingresar" dentro de los hogares argentinos y se ganó el cariño del público.

"Me hizo poner en práctica lo que me dio la calle, después que te quieran es lo que vos anhelas, que te acepten. Traspasar el vidrio, la pantalla, el televisor no es fácil, no es para todo el mundo que se quiere dedicar a esto", especificó.

En este sentido, ante sus colegas y nuevos actores, analizó que aquellos que se quieren dedicar actuar como sustento de vida, uno de los principales fines es para buscar reconocimiento, ya que es "mentira el que dice que no".

Forjar su faceta artística y sus anécdota con Maradona

En cuanto a su propia carrera como artista, explicó que "creo que yo forjé una faceta artística", para la cual trabajó mucho y fue algo que le llegó en un momento que estaba ejerciendo otro rol dentro de ella misma.

Miguel Angel Rodríguez.png

También recomendó a quienes están interesados en dedicarse a la actuación que no se confundan con el personaje ya que el prestigio y la popularidad luchan constantemente dentro de la vida del artista.

Además, opinó sobre el destino y que cree que 7 mil millones de personas tienen una función específica, y que a él le tocó una, pero después "uno tiene que asumirla y no creérsela".

Por su trabajo como asistente y productor en algunos programas, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que se cruzó varias veces a lo largo de su vida con Diego Armando Maradona.

Sin embargo, una de las que más recuerda fue cuando el jugador participó del programa "El Jamón del Medio", donde Maradona contó la vez que fue jugador de San Lorenzo por 14 horas. Rodríguez, es reconocido por los hinchas del "Ciclón" como uno de los mayores y apasionados hinchas argentinos.

Miguel Angel Rodríguez - 1-8-23 (1).png

—¿Cómo describirías el viaje de Miguel Ángel Rodríguez hasta hoy?

—Un viaje largo, que está bueno con herramientas para recorrerlo. En principio con salud, con gambas para poder andar el viaje, salud, eso es muy importante. Fue un viaje generoso, estoy muy agradecido. Sigo haciendo el viaje con lo que me gusta, fantástico. Un viaje que por agenda, por lo menos tengo 30 años más, después veremos el tiempo qué es lo que dirá.