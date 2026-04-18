18 de abril de 2026 Inicio
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Colesterol: las claves, los riesgos y qué hay que hacer para que disminuya

El médico cardiólogo Guido Bergman explicó en Divino Tesoro, el programa de salud de C5N, los riesgos de contar con un alto porcentaje de lipoproteína de baja densidad en el cuerpo, que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se recomienda mantenerlo generalmente por debajo de 100 mg/dL.

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Divino Tesoro abordó las claves sobre el colesterol. 

El colesterol es un lípido que se encuentra en las células del cuerpo humano y es esencial para mantener un funcionamiento correcto. Pero hay uno que es "bueno", el HDL (Lipoproteína de Alta Densidad) que se transporta de los tejidos al hígado para ser eliminado; y el "malo", el LDL (Lipoproteína de Baja Densidad), el cual en un alto nivel aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares al acumularse en las paredes arteriales.

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El médico cardiólogo Guido Bergman (MN 85.324) explicó en Divino Tesoro, el programa de bienestar y salud de C5N, los riesgos de contar con un alto porcentaje de LDL y reveló qué hay que hacer para disminuirlo. Se recomienda generalmente mantener los valores normales por debajo de 100 mg/dL.

"Los estudios muestran que tener el colesterol por encima de ciertos valore es de riesgo y bajarlo te lo mejora", explicó el profesional a la conductora del ciclo, Natalia Paratore. En este sentido, detalló los valores requeridos, dependiendo de la pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo.

"Alto riesgo es LDL en menos de 70 mg/dL; muy alto riesgo, menos de 55 mg/dL. Lo que se estudió es que tener por debajo de estos niveles no me afecta el funcionamiento del cuerpo y disminuyo la cantidad de eventos cardiovasculares que puedo llegar a tener", sumó.

Qué hay que hacer para el colesterol disminuya

  • Alimentación saludable
  • Realizar actividad física regular
  • Dejar de fumar
  • Mantener un control médico anual para diagnosticar una posible medicación para bajar el LDL.

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