Confirman que el intento de atentado era contra Donald Trump y otros altos funcionarios de la Casa Blanca La fiscalía federal analiza que el agresor no habría apuntado solo contra el presidente de Estados Unidos, sino también contra la cúpula del gobierno presente en la Cena de Corresponsales. Por + Seguir en







Atentado contra el presidente de Estados Unidos: aseguran que el autor trató de matar a Donald Trump y altos funcionarios de la Casa Blanca

La investigación por el atentado ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington sumó en las últimas horas una nueva línea de análisis. La Fiscalía de Estados Unidos evalúa que el atacante no tenía como único objetivo al presidente Donald Trump, sino que podría haber buscado agredir a otros altos funcionarios presentes en el evento.

La hipótesis fue planteada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en base a la evidencia preliminar recolectada por los investigadores federales. Según esta interpretación, el agresor habría actuado con la intención de alcanzar a cualquier integrante relevante del gobierno que participaba de la gala realizada en el hotel Washington Hilton.

Este cambio de enfoque modifica la lectura inicial del caso. En un primer momento, el episodio había sido interpretado como un intento de ataque dirigido específicamente contra Trump en un contexto de alta exposición pública. Sin embargo, la posibilidad de un objetivo más amplio eleva la gravedad del hecho y lo ubica en una dimensión institucional mayor.

Dentro del evento se encontraban funcionarios de primera línea, legisladores, diplomáticos y referentes del área de seguridad nacional, lo que refuerza la hipótesis de un ataque orientado hacia el núcleo del poder político estadounidense.

De acuerdo con fuentes judiciales, los investigadores analizan elementos vinculados al modo de ejecución, la selección del lugar y el tipo de armamento incautado. Estos factores, sostienen, permiten considerar que no se trató de una agresión dirigida a una única persona, sino de un intento con alcance más amplio.