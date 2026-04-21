IR A
IR A

La lucha de Eminem contra las adicciones: celebró 18 años de sobriedad con una imagen conmovedora

El rapero compartió su alegría por alcanzar casi dos décadas lejos de los excesos que pusieron en riesgo su vida. Marshall Bruce Mathers III utilizó sus perfiles oficiales para mostrar la medalla de rehabilitación que reconoce su constancia.

Eminem publicó una imagen en sus redes tras 18 años de sobriedad. 

Eminem publicó una imagen en sus redes tras 18 años de sobriedad. 

Eminem celebró 18 años de sobriedad mediante una fotografía muy significativa que publicó en sus redes sociales para alegría de sus fanáticos. El artista, quien creció en Detroit, mostró el pin conmemorativo de su grupo de apoyo que contiene la inscripción "XVIII", pieza que representa el esfuerzo del cantante y simboliza el triunfo sobre la dependencia a las drogas y otras sustancias.

Laura Pausini se plantó frente al píblico VIP.
Te puede interesar:

Laura Pausini interrumpió un concierto para cuestionar al público VIP: "Pagan mucho pero no saben las canciones"

La rápida fama mundial que el músico alcanzó a principios de los años 2000 con su rap actuó como un arma de doble filo para su estabilidad emocional. El rapero atravesó una infancia marcada por la violencia familiar y encontró en el consumo una vía de escape que casi le resulta fatal.

Embed

En su reciente producción audiovisual autobiográfica titulada Stans, el intérprete recordó la sobredosis que sufrió tiempo atrás y el duro impacto que tuvo en sus vínculos afectivos. "Entré en un círculo vicioso: 'Estoy deprimido, así que necesito más pastillas'", confesó el autor para describir la etapa más oscura de su exitosa carrera en su documental.

El cantante relató con crudeza el instante en que recobró la conciencia dentro de una clínica tras un episodio grave de intoxicación. "Desperté en el hospital con tubos y mierda, y no podía levantarme, quería moverme", detalló sobre aquella experiencia límite que cambió su perspectiva vital.

Uno de los motores principales para su recuperación fue el sentimiento de culpa por faltar a compromisos familiares importantes debido al consumo problemático. "Si no puedes hacerlo por ti mismo, maldito imbécil, al menos hazlo por ellos", se recriminó al perderse el festejo de cumpleaños de su hija.

Embed

El ejercicio físico como pilar fundamental en la rehabilitación

La recuperación de Eminem estuvo sostenida por el ejercicio físico y coincide con diversos estudios científicos que resaltan el valor del entrenamiento para revertir los daños cerebrales que causan las drogas. El neurocientífico Panayotis K. Thanos subrayó, además, que el ejercicio aeróbico impacta positivamente en la dopamina y reduce síntomas como el insomnio, antojos, ansiedad y depresión que aumentan el riesgo de recaída.

Según informó Infobae, especialistas de la institución Harvard Health Publishing sostienen que la actividad física ayuda a gestionar los deseos de consumo y eleva el bienestar general. David Baron, reconocido psiquiatra, definió que "si el ejercicio fuera un medicamento, sería un fármaco de gran éxito" por sus efectos positivos.

Asociaciones internacionales promueven rutinas moderadas, como caminar 7.000 pasos diarios, para restablecer la sensibilidad al placer y disminuir los niveles de estrés. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física para fortalecer la salud mental de quienes atraviesan procesos de desintoxicación.

OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un mínimo 150 minutos semanales de actividad física para colaborar con la rehabilitación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un mínimo 150 minutos semanales de actividad física para colaborar con la rehabilitación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El legado de Prince renace con un tema inédito de Céline Dion.

A 10 años de su muerte: lanzaron un tema inédito que escribió Prince para Céline Dion

El mediático llevó al teatro el éxito cinematográfico de Sylvester Stallone.

Nico Vázquez es el elegido para conducir Popstars en Telefe: todos los detalles

Qué fue de la vida de Nek, el cantante de Laura no está.

Qué fue de la vida del cantante del éxito "Laura no está" en los 90

Cher, la Diosa del Pop tiene 79 años y está de novia con un hombre 40 años menor. 

La inesperada revelación de Cher: descubrió que es abuela de una adolescente de 15 años

Las artistas deslumbraron a más de 100 mil fanáticos en el Coachella 2026.

¡Histórico! Sabrina Carpenter sacudió Coachella con Madonna como invitada de lujo

La actriz de Hollywood confirmó que espera un tercer hijo con el músico francés.

"Es un milagro": Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo

últimas noticias

El accidente dejó dos víctimas fatales.

Se estrelló una avioneta de caudales en Paraguay y los vecinos saquearon u$s2 millones

Hace 2 minutos
Victoria Villarruel y Manuel Adorni.

Villarruel se bajó de la misa en Luján por el papa Francisco para no estar con Adorni

Hace 4 minutos
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

La Justicia pidió información a billeteras virtuales sobre los movimientos de Adorni

Hace 14 minutos
La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Hace 19 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 22 de abril

Hace 27 minutos