Gripe H3N2 en Argentina: se detectaron dos casos en Corrientes y en Córdoba

Se suma a los 11 registrados del subclado K de la gripe A, hallados hasta el momento. Las cuatro personas se habrían contagiado por un antecedente de viaje, se encuentran fuera de peligro y no requirieron internación.

Corrientes y Córdoba confirmaron dos nuevos casos de gripe. 

Se confirmaron cuatro casos de gripe H3N2 en Argentina: dos en la provincia de Corrientes y otros dos en Córdoba. Se suman a los 11 registrados del subclado K de la gripe A, reportados por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Los contagios fueron confirmados por el Instituto Malbrán, según explicó el medio Noticias Argentinas, en las provincias donde hasta el momento no se había registrado un caso.

Por el momento se registraron: tres casos en Buenos Aires, dos en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Córdoba, dos en Corrientes, dos en Neuquén, dos en Santa Cruz, uno en Tierra del Fuego y uno en Mendoza.

gripe h3n2

Sobre las personas afectadas en Corrientes, se trata de dos mujeres, adultas mayores, y el contagio se habría producido por el contacto con un familiar que había viajado al exterior. Ambas cursaron la enfermedad sin complicaciones y ya fueron dadas de alta.

En los dos casos de Córdoba, se trata de un hombre de 27 años y una mujer de 38 años; ambos habían viajado a México y España, respectivamente, cursaron la enfermedad sin complicaciones, el cuadro no requirió internación.

Por lo pronto, los científicos señalaron que los síntomas son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta de inicio brusco, dolores musculares, tos seca, cansancio intenso y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en niños y adultos mayores).

También advirtieron que elude parcialmente la protección por las vacunas ya que las mutaciones del subclado K le permiten evadir en parte la inmunidad generada por vacunas anteriores o infecciones previas, lo que facilita su propagación incluso en personas previamente vacunadas.

Gripe H3N2 en Argentina: recomendaciones del Ministerio de Salud

Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios:

  • Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales.
  • Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes.
  • Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
  • Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.
  • También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Gripe H3N2 en Argentina: el medicamento que puede ser útil para combatirla

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para el abordaje de los casos de H3N2, tanto ambulatorios como hospitalizados. Además, recomendó el uso del oseltamivir, un antiviral conocido por su utilización durante la pandemia de gripe A en 2009.

Según precisaron las autoridades sanitarias en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el tratamiento antiviral con oseltamivir debe considerarse una herramienta complementaria a la vacunación, especialmente en pacientes que presentan factores de riesgo para desarrollar complicaciones.

De acuerdo al informe oficial, el medicamento, que se comercializa bajo el nombre de fantasía Tamiflú, es un inhibidor de la neuraminidasa y alcanza su mayor efectividad cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. No obstante, el Ministerio aclaró que también puede indicarse de manera más tardía en casos de enfermedad grave o evolución clínica desfavorable.

Entre los principales beneficios del medicamento antiviral se destaca el alivio de los síntomas y una menor probabilidad de complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo. Por otro lado, en personas hospitalizadas, la disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.e

