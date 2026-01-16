16 de enero de 2026 Inicio
Volkswagen marca agenda en Cariló con Tera, Taos y el retorno de Golf GTi

La marca alemana estrena un stand renovado en el bosque, donde exhibe lanzamientos clave, adelanta productos icónicos y propone actividades para toda la familia durante la temporada de verano.

Federico Bossio
Por
Federico Bossio

El espacio de Volkswagen vuelve a ser uno de los puntos calientes del verano.

Volkswagen Argentina ya vive la temporada en Cariló con un stand completamente rediseñado y cargado de novedades. Ubicado en Divisadero 1470, esquina Cerezo, el espacio vuelve a ser uno de los puntos calientes del verano y recibirá visitantes, qué podrán ingresar al stand con sus mascotas, porque es Pet Friendly, todos los días de 18 a 24 hs hasta el 28 de febrero.

volkswagen-verano-2026
Un stand completamente renovado.

Un stand completamente renovado.

La marca alemana presenta la gama completa de vehículos que comercializa en nuestro país, dónde destaca la presencia de Tera, el nuevo modelo que la marca ubica como su próximo ícono local, acompañado por el recién lanzado Nuevo Taos. También se exhiben los últimos lanzamientos de la gama SUV y sedán: Tiguan, Nivus, T-Cross, Vento GLI y una Amarok V6 Hero, con un nuevo color de carrocería.

Pero la gran sorpresa es la avant-première del nuevo Golf GTi, que se muestra por primera vez en Argentina, reavivando una historia deportiva que marcó generaciones. Directivos de la marca alemana confirmaron el lanzamiento oficial del Golf GTi para finales de 2026.

volkswagen-verano-2026-
La avant-première del nuevo Golf GTi.

La avant-première del nuevo Golf GTi.

La propuesta no se agota en los vehículos. Los más chicos tienen actividades inspiradas en Stitch, el personaje de Disney, mientras que los amantes del manejo pueden probar destrezas en un simulador que permite controlar una Amarok en una pista off-road en miniatura, con la energía de Shell Helix detrás de la experiencia.

El espacio también suma la VW Store, donde se pueden conocer productos lifestyle de la marca y una flamante colección de bicicletas Volkswagen. Para quienes quieran pasar del paseo a la acción, Volkswagen vuelve a ofrecer las clásicas clínicas de manejo en arena dictadas por el equipo Amarok Experto. Los cupos se reservan por WhatsApp a través de “Kombi”, el chatbot de la marca, al +54 9 11 2270-2243.

volkswagen-verano-2026-2
Volkswagen busca consolidar su vínculo con los visitantes de la Costa Atlántica.

Volkswagen busca consolidar su vínculo con los visitantes de la Costa Atlántica.

Con este despliegue, Volkswagen busca consolidar su vínculo con los visitantes de la Costa Atlántica y fortalecer su presencia luego de un año cargado de lanzamientos, que logró renovar casi por completo la gama de vehículos en nuestro país. La actividad en el stand también dispone de asesores comerciales que estarán disponibles a lo largo de toda la temporada para atender consultas y brindar información sobre los vehículos.

La marca propone un verano interactivo, familiar y a pura movilidad, mezclando historia, innovación y entretenimiento entre los pinos de Cariló.

volkswagen-verano-2026-1
VW logró renovar casi por completo la gama de vehículos en nuestro país.

VW logró renovar casi por completo la gama de vehículos en nuestro país.

volkswagen-verano-2026-3
La marca propone un verano interactivo, familiar y a pura movilidad.

La marca propone un verano interactivo, familiar y a pura movilidad.

