¿Tenés poco tiempo? Esta es la mejor rutina de bíceps que dura solo 10 minutos En poco tiempo y sin necesidad de ir al gimnasio, podés realizar una serie completa de ejercicios para entrenar tus músculos del brazo. Por + Seguir en







Rutina express para hacer en casa. Pexels

Solo necesitás 10 minutos y un par de mancuernas para fortalecer los brazos.

La clave del éxito es la intensidad y la técnica del movimiento, no la duración.

El método busca generar "estrés metabólico" para favorecer la hipertrofia y la resistencia.

Los ejercicios se realizan de forma consecutiva con descansos breves de 30 segundos. En un momento del mundo donde el ritmo de vida no da respiro, la falta de tiempo se convirtió en la principal enemiga de la actividad física. Sin embargo, la ciencia del deporte y las nuevas tendencias de entrenamiento están derribando el mito de que se necesitan horas dentro de un gimnasio para ver resultados reales.

Si tu objetivo es fortalecer los brazos y lucir unos bíceps definidos, solo necesitás 10 minutos, un par de mancuernas y una dosis de disciplina. Esta rutina "express" está diseñada para maximizar el bombeo sanguíneo y la rotura de fibras musculares en un tiempo récord, ideal para aquellos que buscan optimizar su agenda sin descuidar su estética ni su salud. La clave de este método no es la duración, sino la intensidad y la calidad del movimiento.

Al reducir los tiempos de descanso y enfocarse en ejercicios que aíslen el músculo de manera eficiente, se logra lo que los expertos llaman "estrés metabólico". Esto no solo promueve el crecimiento muscular (hipertrofia), sino que también mejora la resistencia de los tejidos. Además, al ser una rutina corta, es mucho más fácil de sostener como un hábito diario.

Cuál es la rutina de bíceps de solo 10 minutos Ejercicio de bíceps y brazos con mancuernas Freepik Para hacer este circuito, se recomienda elegir un peso que te permita completar las repeticiones manteniendo una técnica impecable. Realizá cada ejercicio de forma consecutiva, con descansos mínimos de 30 segundos entre series.

Curl de bíceps alterno: es el ejercicio base. De pie, con una mancuerna en cada mano, elevá un brazo hacia el hombro mientras girás la muñeca para que la palma mire hacia vos. Bajá de forma controlada y repetí con el otro brazo. La clave es no balancear el cuerpo para ganar impulso.

es el ejercicio base. De pie, con una mancuerna en cada mano, elevá un brazo hacia el hombro mientras girás la muñeca para que la palma mire hacia vos. Bajá de forma controlada y repetí con el otro brazo. La clave es no balancear el cuerpo para ganar impulso. Curl tipo martillo: a diferencia del anterior, acá las palmas siempre miran hacia el cuerpo, lo que se conoce como “agarre neutro". Este movimiento es fundamental para trabajar el braquial y darle ese aspecto de "grosor" al brazo desde una perspectiva lateral.

a diferencia del anterior, acá las palmas siempre miran hacia el cuerpo, lo que se conoce como “agarre neutro". Este movimiento es fundamental para trabajar el braquial y darle ese aspecto de "grosor" al brazo desde una perspectiva lateral. Curl con giro (Supinación): comenzás el ejercicio con el agarre neutro y, a mitad del ascenso, girás la muñeca hacia afuera. Este pequeño movimiento extra garantiza que trabajes todas las cabezas del bíceps, logrando un pico más pronunciado.

comenzás el ejercicio con el agarre neutro y, a mitad del ascenso, girás la muñeca hacia afuera. Este pequeño movimiento extra garantiza que trabajes todas las cabezas del bíceps, logrando un pico más pronunciado. Curl concentrado: sentado en un banco, apoyá el codo en la cara interna del muslo. Realizá la flexión del brazo de forma aislada. Este ejercicio elimina cualquier posibilidad de ayuda con otros músculos, obligando al bíceps a hacer todo el trabajo duro.