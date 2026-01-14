Qué relación tiene el chocolate amargo con la longevidad, según expertos El cacao concentra compuestos que despiertan interés en la investigación científica. La mirada sobre el envejecimiento suma nuevas claves desde la nutrición. Por + Seguir en







Los Flavonoides y la teobromina son algunos de los compuestos más estudiados por su posible vínculo con la salud cardiovascular. Pexels

Estudios recientes vinculan compuestos del cacao con procesos asociados a un envejecimiento celular más lento.

La teobromina aparece como uno de los elementos clave en el chocolate con alto porcentaje de cacao.

La ciencia analiza la relación entre marcadores biológicos, edad celular y alimentación cotidiana.

El crecimiento del consumo de chocolate amargo refleja un interés creciente por la calidad, el origen y el impacto en la salud a largo plazo. Durante mucho tiempo, el chocolate fue considerado un alimento ligado al exceso y al consumo ocasional. Sin embargo, esa mirada comenzó a modificarse a partir de investigaciones que ponen el foco en el chocolate amargo y su composición, especialmente cuando presenta altos niveles de cacao.

A diferencia de otras variedades, el chocolate amargo concentra sustancias naturales del cacao que hoy despiertan interés en el ámbito científico. Flavonoides y teobromina son algunos de los compuestos más estudiados por su posible vínculo con la salud cardiovascular, el funcionamiento cognitivo y los mecanismos del envejecimiento.

En ese marco, nuevas investigaciones abrieron una línea de análisis que conecta nutrición y longevidad desde una perspectiva celular, reforzando el debate sobre cómo ciertos alimentos de consumo habitual podrían influir en el paso del tiempo a nivel biológico.

CACAO FREEPIK Qué importancia tiene el chocolate amargo para la longevidad Un estudio realizado por el King’s College of London analizó datos de más de 1.600 adultos europeos y observó una asociación entre niveles elevados de teobromina en sangre y una edad biológica menor en relación con la edad cronológica. La investigación fue publicada en la revista Aging-US y se basó en el análisis de distintos marcadores sanguíneos.

Entre los indicadores evaluados se incluyeron modificaciones químicas del ADN y la longitud de los telómeros, estructuras que protegen el material genético y cuyo acortamiento se vincula con el envejecimiento celular. Las personas con mayor presencia de teobromina mostraron telómeros más largos, un dato asociado a procesos de envejecimiento más lentos.

Longevidad oriental Freepik Los resultados se mantuvieron incluso al excluir la influencia de otros estimulantes, como la cafeína, y al considerar variables relacionadas con el estilo de vida. Aun así, los investigadores aclaran que los hallazgos no buscan incentivar un mayor consumo de chocolate, sino aportar evidencia sobre cómo determinados componentes del cacao pueden incidir en la salud a largo plazo. Este avance científico se da en paralelo a un cambio en los hábitos de consumo. El aumento del chocolate amargo responde a un público que tiene a disposición más información, que prioriza productos con menor contenido de azúcar, mayor proporción de cacao y criterios claros de origen y producción.